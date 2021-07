Élection du Bihar Panchayat 2021: la SEC publie des directives alors que l’État se prépare pour le deuxième grand scrutin en période de pandémie

in

Selon les rapports, la commission électorale de l’État a préparé un rapport détaillé pour effectuer les sondages du panchayat en 10 phases.

Élection du Bihar Panchayat 2021 : La Commission électorale de l’État du Bihar est prête à organiser les élections du Panchayat dans l’État, le deuxième scrutin majeur depuis les élections à l’Assemblée de l’État au milieu de la pandémie de coronavirus. Bien qu’une date officielle n’ait pas encore été annoncée, la SEC a publié un ensemble de directives détaillées pour les responsables du scrutin ainsi que pour les électeurs. Selon les directives, le balayage thermique sera effectué dans chaque isoloir pendant les élections du Panchayat. Les électeurs ayant une température corporelle élevée seront invités à voter au cours de la dernière heure du scrutin. Les lignes directrices seront mises en œuvre par l’agent électoral de district et le magistrat de district.

Selon la Commission électorale, les électeurs ayant une température corporelle élevée recevront des jetons allant de un à 100 et seront invités à voter dans la dernière heure du scrutin. Il sera obligatoire pour les fonctionnaires électoraux de porter des masques faciaux et d’utiliser un écran facial.

Toute personne impliquée dans des activités liées aux élections devra subir un balayage thermique. La disponibilité de désinfectants pour les mains, de savons et d’eau sera assurée. Les directives émises par l’État et le gouvernement central concernant COVID-19 seront dûment suivies. Les grandes salles seront utilisées à différentes fins afin que la distanciation sociale puisse être respectée.

La SEC envisage également de fournir aux candidats la possibilité de déposer leurs candidatures en ligne. La commission électorale leur fournira le format de nomination via son site Web. Les candidats peuvent également prendre son imprimé et le remplir pour le soumettre physiquement.

Il y a 8003 panchayats dans l’État où se tiendra le scrutin. Compte tenu de l’épidémie de COVID, le nombre d’isoloirs a été porté à un lakh 14 000. Un total de 6,38 crores d’électeurs sont éligibles pour voter.

La CE a également imposé des sanctions à ceux qui enfreignent les règles. Si quelqu’un va voter sans masque, l’électeur sera condamné à une amende de Rs 50 en plus sera également muni d’un masque. Pas plus de 5 personnes peuvent faire campagne dans un groupe.

