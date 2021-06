Élection du Gram Panchayat 2021 dans l’Uttar Pradesh (UP) : date de vote, calendrier complet des élections, détails de la circonscription, profil du candidat, sondages de sortie, résultats – tout ce que vous devez savoir

in

Le vote est en cours à Muzaffarnagar pour 83 postes de membre du Gram Panchayat deux postes pradhan. (Image représentative)

UP Gram Panchayat Election 2021 Date de vote, calendrier complet, résultat de l’élection: Dans l’Uttar Pradesh, le vote est en cours pour les bypolls Gram Panchayat. Les scrutins annexes sont organisés pour les postes vacants de Gram Pradhan, de membres de Gram Panchayat, de membres de Kshetra Panchayat et de membres de district de Panchayat. Au total, 8321 isoloirs ont été installés. Le vote a commencé à 7 heures du matin et se poursuivra jusqu’à 18 heures.

Des élections partielles ont lieu pour 158 sièges à Lucknow. A Ghaziabad, il y a 2141 sièges de membres du Gram Panchayat. Parmi ceux-ci, aucune candidature n’a été déposée pour 1046 sièges lors des élections à trois niveaux. En l’absence de candidats élus, la cérémonie de prestation de serment de 96 chefs de village du district n’est pas encore terminée. De même, 82 candidats sont en lice pour 39 postes de membres du Gram Panchayat dans le bloc de Bhojpur. Le vote est en cours à Muzaffarnagar pour 83 postes de membre du Gram Panchayat deux postes pradhan. A Agra, 43 957 électeurs exercent leur droit de vote pour 160 postes. Sur 54 gram panchayats, un total de 156 membres Gram Panchayat, trois pradhans et un membre kshetra panchayat seront élus ici. Le vote est en cours pour 161 postes vacants à Ayodhya. Il comprend 3 postes Gram Pradhan, 8 BDC et 154 membres Panchayat. Le vote est organisé dans tout l’État pour les postes vacants.

Selon les rapports, il y a un total de 1540 panchayats de gramme dans l’État avec 19 820 postes de membres de Gram Panchayat. Cependant, lors des récentes élections, seuls 10 252 postes ont été pourvus car aucune candidature n’a été déposée pour les postes restants. De plus, trois chefs de village sont décédés après les élections. Par conséquent, la Commission électorale a publié une notification pour pourvoir ces postes.

Après avoir terminé le dépouillement le 02.05.2021 pour les récentes élections du Gram Panchayat, de nombreux postes sont restés vacants soit en raison de l’absence de nomination, soit en raison du décès du candidat ou pour d’autres raisons pour lesquelles les élections n’ont pas eu lieu. La Commission électorale de l’État avait ordonné la tenue des scrutins le 12 juin, c’est-à-dire aujourd’hui.

La date de dépôt des candidatures était le 6 juin tandis que le retrait des candidatures était autorisé jusqu’au 7 juin. Le dépouillement des votes aura lieu le 14 juin. Alors que les élus ont déjà pris leurs fonctions, les élections se tiennent pour 3 postes vacants de chef de village (Pradhan) et 9568 postes de membres du Panchayat.

Le vote se déroule en tenant compte des directives COVID-19.

