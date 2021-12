Élection du KMC 2021 : test décisif pour Trinamool, le BJP se bat pour déplacer la gauche

Pour le parti safran, cuisant après la défaite aux élections législatives dont il est sorti loin deuxième, l’enjeu sera de tenir de côté les divergences internes et de conserver sa place parmi l’électorat urbain.

Le sondage KMC de dimanche a préparé le terrain pour une bataille entre le TMC au pouvoir, cherchant à tenir bon au milieu des grondements en son sein sur la chute de plusieurs conseillers en exercice et l’opposition BJP, pour laquelle le défi est d’arracher la deuxième position dans la ville corps civique du Front de gauche dirigé par le CPI(M).

Le BJP est également confronté à la tâche de garder son troupeau ensemble après avoir fait face à un exode à la suite de la raclée dans le scrutin de l’assemblée. Pour le parti safran, cuisant après la défaite aux élections législatives dont il est sorti loin deuxième, l’enjeu sera de tenir de côté les divergences internes et de conserver sa place parmi l’électorat urbain. Les différences internes au sein du BJP ont été révélées au grand jour ces derniers mois.

Le scrutin civique, retardé en raison de la pandémie, sera l’occasion pour le Congrès de Trinamool d’effectuer une cure de jouvence bien nécessaire après l’élection du panchayat de 2018, étant donné qu’il tente de s’étendre à l’échelle nationale. Le scrutin rural de cette année-là a été marqué par une violence généralisée et le relooking dépendra de sa capacité à garantir une élection pacifique du KMC.

La direction de TMC a à cette fin mis en garde ses candidats contre toute violence et a menacé d’expulser ceux qui y seraient impliqués ou de ne pas autoriser des scrutins libres et équitables. TMC avait repris le pouvoir au Bengale occidental pour le troisième mandat consécutif et a balayé tous les 16 segments de l’assemblée de la ville lors du scrutin de l’assemblée d’avril-mai. Il est au pouvoir au sein de l’organe civique de la ville depuis 2010 et devrait dominer les élections du KMC cette fois aussi, profitant de l’élan de sa victoire massive dans le scrutin de l’État et de la récente étiquette de « patrimoine immatériel » de l’UNESCO pour Durga Puja de Kolkata.

L’élection dans les 144 circonscriptions de KMC aura lieu le 19 décembre et le dépouillement des votes aura lieu le 21 décembre. Fort de ses performances aux élections législatives, le parti a décidé de relooker son image et a perdu 39 conseillers en exercice « non performants ». Certains d’entre eux se battent en tant qu’indépendants ou sont devenus inactifs dans la campagne électorale.

Dans le sondage de l’assemblée, la part des voix du BJP dans la région de KMC était de 29 pour cent, tandis que dans l’État, elle était de 38 pour cent. Lors de l’édition précédente du sondage KMC, qui s’est tenu en 2015, TMC avait remporté 124 circonscriptions, le Front de gauche 13, le BJP cinq et le Congrès deux. Le parti au pouvoir, qui a publié un document de vision en 10 points pour la citoyenneté sondages, espère remporter plus de 135 sièges cette fois.

« Le développement que le conseil d’administration de TMC (dans le corps civique) a apporté depuis 2010 et le gouvernement de l’État depuis 2011 est suffisant pour assurer notre victoire dans le scrutin KMC. Après notre succès aux élections législatives sous la direction de Mamata Banerjee, la victoire du parti dans les sondages KMC est une fatalité », a déclaré l’ancien maire de Kolkata, Firhad Hakim, également ministre d’Etat. Contrairement à la campagne électorale du KMC de 2015, lorsque TMC s’était battu en projetant le maire de l’époque, Sovan Chatterjee, comme candidat à la mairie, le

TMC n’a pas annoncé le candidat cette fois. Bien que Hakim ait refusé de commenter, des sources du parti ont déclaré que la direction de TMC avait cette fois décidé de ne pas annoncer de candidat à la mairie car elle ne voulait pas qu’une « campagne communale prenne forme ». en tant que candidat, nous aurions alors vu le BJP se rendre en ville pour la question du maire musulman. Nous ne voulions pas que cela se produise, alors nous avons décidé de ne projeter personne », a déclaré un haut responsable de TMC.

Hakim, un collaborateur de confiance du chef du parti Mamata Banerjee, avait succédé à la mairie de Calcutta en décembre 2018 après que Chatterjee a démissionné de son poste et d’autres postes ministériels pour des raisons personnelles. Dans l’histoire vieille de 145 ans des nationalistes de la Kolkata Municipal Corporation comme Deshbandhu Chittaranjan Das et Netaji Subhas Chandra Bose et Bidhan Chandra Roy, également ancien ministre en chef, avaient honoré le fauteuil du maire dans l’Inde pré-indépendante. Hakim a été le premier maire musulman de la ville après l’indépendance.

L’organisme civique a été créé à l’époque britannique en 1876 en adoptant la Calcutta Municipal Consolidation Act, 1876. Le BJP, dont la campagne électorale du KMC manquait de vigueur, espère que le parti obtiendra des «résultats étonnants» si des élections libres et équitables est retenu. « Nous voulions que le scrutin du KMC se déroule en présence des forces centrales. Mais maintenant que les scrutins se dérouleront sous la direction de la police d’État, nous sommes inquiets quant à la manière dont les élections se dérouleront. Si c’est libre et juste, nous espérons obtenir des résultats étonnants », a déclaré le président de l’État du BJP, Sukanta Majumdar.

Soit dit en passant, TMC et BJP ont un adversaire commun : les indépendants. Les indépendants sont des candidats qui se sont vu refuser des billets par leurs partis respectifs et se battent seuls dans le nord et le sud de Calcutta. Le Congrès et le Front de gauche, qui n’ont pas réussi à ouvrir leur compte à l’assemblée de l’État pour la première fois depuis été poussé en marge de la politique du Bengale occidental, a décidé cette fois de contester les sondages séparément.

Confronté à une crise existentielle, le CPI(M) a cette fois présenté de jeunes candidats de sa brigade des Volontaires rouges – un groupe de militants de gauche dans la vingtaine, qui ont été récompensés pour leurs services humanitaires pendant le verrouillage. Le Front de gauche place ses espoirs. sur le groupe des jeunes pour regagner le terrain perdu parmi l’électorat urbain dans le sondage municipal de dimanche.

« Les volontaires rouges sont largement acceptés par les masses. La part des voix qu’ils ont réussi à obtenir lors du dernier scrutin de l’assemblée était bien supérieure à notre part moyenne des voix. Donc, cette fois, lors du sondage du KMC, c’était une décision consciente de présenter plus de jeunes candidats », a déclaré un haut responsable du CPI (M). la deuxième place aux élections municipales serait son principal défi.

Le Congrès, quant à lui, espère de bons résultats. Le BJP, le Front de gauche et le Congrès se sont concentrés sur les prétendues constructions illégales dans la ville, l’engorgement des eaux et l’aggravation de l’ordre public comme éléments principaux de leurs manifestes pour l’élection du KMC. Le Congrès Trinamool au pouvoir a pour sa part promis d’améliorer les installations, qui, selon lui, ont été mises en place au cours de son mandat au cours des deux derniers mandats.

Au cours de sa brève campagne de sondage, Banerjee avait insisté sur la fourniture de services civiques « meilleurs et sans corruption ». Le supremo de TMC a également déclaré que l’étiquette du patrimoine de l’UNESCO pour Durga Puja de la ville était due aux efforts du gouvernement et serait suffisante pour balayer les urnes.

Selon l’analyste politique Suman Bhattacharya, le défi pour TMC est de garantir des élections sans violence, alors que pour le BJP, c’est un combat pour prouver son existence au Bengale du Sud. que le BJP aux élections du KMC », a-t-il déclaré.

