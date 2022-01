Élection du maire de Chandigarh : le BJP remporte le poste de maire par une voix ; AAP allègue un acte criminel

Sur un total de 36 votes, 28 ont été recueillis tandis que sept conseillers du Congrès et le seul conseiller Shiromani Akali Dal se sont abstenus.

Le parti Bharatiya Janata (BJP) a remporté aujourd’hui l’élection du maire de Chandigarh en battant le parti Aam Aadmi (AAP) par une seule voix. Le conseiller municipal du BJP, Sarabjit Kaur, est devenu aujourd’hui le nouveau maire de Chandigarh Municipal Corporation, battant le candidat de l’AAP Anju Katyal. Après la proclamation des résultats, l’AAP a allégué un acte criminel alléguant que le BJP s’était entendu avec le Congrès et le SAD pour vaincre le BJP.

Sur un total de 36 votes, 28 ont été recueillis tandis que sept conseillers du Congrès et le seul conseiller Shiromani Akali Dal se sont abstenus. Kaur du BJP a remporté 14 voix tandis que Katyal en a obtenu 13, et une a été déclarée invalide. Alors que le BJP disposait de 12 voix, la conseillère municipale du Congrès Harpreet Kaur Babla avait rejoint le BJP quelques jours après la proclamation des résultats du scrutin, portant le décompte du BJP à 13. Étant donné que le député de Chandigarh est membre d’office de la corporation municipale avec droit de vote. à droite, le rallye du BJP est passé à 14, égal à l’AAP.

Après que le résultat a été déclaré, les conseillers de l’AAP ont créé un chahut à la Chambre et la police a été appelée pour les retirer. Le chef de l’AAP, Raghav Chadha, a déclaré: «Le Congrès a frauduleusement nommé le maire du BJP en obligeant son conseiller à rejoindre le BJP par le biais d’une alliance cachée. Je veux dire au peuple du Pendjab que le Congrès-BJP-SAD formera une alliance cachée pour arrêter Arvind Kejriwal aux élections du Pendjab également. »

Congrès ने अपना पार्षद BJP में शामिल करवा कर Alliance cachée कर धोखे से BJP का Maire बनवाया है। Pendjab की जनता से कहना चाहता हूँ Congrès-BJP-SAD पंजाब चुनाव में भी अरविंद केजरीवाल को रोकने के Alliance cachée करेंगे। –@raghav_chadha #ChandigarhMunicipalPolls pic.twitter.com/JdD6m1Dvre – AAP (@AamAadmiParty) 8 janvier 2022

Le député de l’AAP Delhi, Jarnail Singh, a déclaré qu’il existait une relation illicite entre le BJP et le Congrès. « J’avais dit qu’il y avait une relation illicite entre le Congrès et le BJP. Les conseillers du Congrès ont directement rejoint le BJP après que l’AAP ait réduit les sièges du BJP. Même après cela, lorsque leur nombre de voix était inférieur, ils ont abusé de la bureaucratie pour déclarer le vote valide de l’AAP comme invalide et ont assassiné la démocratie pour nommer le maire du BJP », a-t-il affirmé.

था ना कांग्रेस बीजेपी है,

सीटें कम करने पर कांग्रेस के सीधे हुए भाजपा में शामिल,

बाद भी वोटें कम पड़ने पर अफसरशाही का सहारा लेकर @AamAadmiParty की सही वोटों को गलत करार देकर लोकतंत्र की हत्या कर बीजेपी का मेयर बनाने का नंगानाच, https://t.co/QuBU3MnLNP pic.twitter.com/femDrjbIcb – Jarnail Singh (@JarnailSinghAAP) 8 janvier 2022

Les résultats de la Chandigarh Municipal Corporation ont été proclamés le 27 décembre, ce qui a donné lieu à une maison suspendue, l’AAP remportant 14 des 35 quartiers et le BJP 12. Le Congrès avait remporté huit sièges tandis que le Shiromani Akali Dal en a obtenu un.

