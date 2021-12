Élection du MLC du Karnataka en 2021 : le vote est en cours pour 25 sièges au Conseil législatif ; résultats le 14 décembre

Le BJP au pouvoir cherche à rebondir dans les sondages après avoir subi une défaite dans le sondage de Hangal qui relève du district d’origine du ministre en chef Basavaraj Bommai, Haveri. (PTI)

Sondages MLC du Karnataka 2021 : le scrutin est en cours au Karnataka pour l’élection biennale de 25 sièges au Conseil législatif dans 20 circonscriptions des autorités locales. Au total, 90 candidats sont en lice pour les 25 sièges. Le vote a commencé à 8 heures et se poursuivra jusqu’à 16 heures. Les résultats seront proclamés le 14 décembre.

L’élection est organisée pour deux sièges chacun dans les circonscriptions des autorités locales de Bijapur, Belgaum, Dharwad, Dakshina Kannada et Mysuru ; et un de Bidar, Gulbarga, Uttara Kannada, Raichur, Bellary, Chitradurga, Shivamogga, Chikmagalur, Hassan, Tumakuru, Mandya, Bangalore, Bangalore Rural, Kolar et Kodagu.

Alors que le BJP et le Congrès ont présenté 20 candidats chacun, six candidats sont du JD(S), 33 sont des indépendants et les autres sont issus de petits partis. Il n’y a qu’une seule candidate de Chickmagalur.

L’électorat pour cette élection est composé de membres élus des collectivités locales urbaines et rurales et un vainqueur est désigné par vote préférentiel. Les scrutins ont lieu alors que les 25 membres en exercice termineront leur mandat le 5 janvier de l’année prochaine. Sur les 25 MLC, 14 sont du Congrès, sept du BJP et quatre du JD(S). Les sondages sont cruciaux dans la mesure où le BJP au pouvoir veut obtenir la majorité à la chambre haute de 75 membres. Sur ces 25 sièges, le BJP en a besoin de 13 pour asseoir sa majorité à la chambre haute.

Le BJP au pouvoir cherche à rebondir dans les sondages après avoir subi une défaite dans le sondage de Hangal qui relève du district d’origine du ministre en chef Basavaraj Bommai, Haveri.

Alors que le parti safran a respiré la confiance de remporter la majorité des sièges, le Congrès est également convaincu qu’il sera en mesure d’empêcher le BJP d’obtenir la majorité à la chambre haute. Le JD(S) a déclaré qu’il sortirait victorieux des six sièges qu’il disputerait.

Des rumeurs faisaient état d’une alliance entre le JD(S) et le BJP pour les sondages du MLC mais elle a été démentie par HD Kumaraswamy. Il a déclaré que les dirigeants locaux ont été autorisés à décider qui soutenir dans les sièges où son parti ne se présente pas, en gardant à l’esprit les perspectives des élections législatives de 2023, a rapporté le PTI.

