Élection du Pendjab 2022 : 75 % de quotas d’emploi pour les locaux, réduction de 10 Rs du prix du carburant

Le chef du SAD a également promis de réserver 33% des places dans les facultés de médecine, les collèges professionnels et les universités professionnelles aux étudiants venant des écoles publiques.

Alors que le parti Aam Aadmi a promis 24 heures d’électricité et jusqu’à 300 unités d’électricité gratuite, le parti Shiromani Akali Dal et le parti Bahujan Samaj ont fait plusieurs promesses dans le but de renverser la vapeur. Le président du SAD, Sukhbir Singh Badal, a annoncé hier une charte de promesses préalables au scrutin en 13 points si l’alliance SAD-BSP arrive au pouvoir.

Il a déclaré que le gouvernement SAD-BSP, s’il était élu au pouvoir, donnerait 400 unités d’électricité gratuite aux ménages, réduirait le prix du diesel de 10 Rs/litre à des fins agricoles et accorderait une aide financière de 2 000 Rs aux femmes chefs de famille titulaires de la carte bleue. . Il a également promis un quota de 75 pour cent pour les locaux dans les emplois du secteur privé. Sukhbir Singh Badal a également déclaré que le parti apportera un minimum de 50 pour cent de réservation pour les femmes dans tous les emplois du gouvernement.

Cependant, le chef du SAD a dû faire cette annonce en l’absence du chef du Pendjab BSP Jasvir Singh Garhi, ce dernier se trouvant à Sardulgarh dans le district de Mansa pour diriger une marche de protestation contre les propos désobligeants à l’encontre de la communauté dalit par des membres du parti d’opposition.

Le parti a également promis une « carte d’éducation des étudiants » avec un prêt sans intérêt jusqu’à Rs 10 lakh pour permettre aux étudiants de financer leurs frais de scolarité et leurs frais de scolarité comme l’IELTS.

Sukhbir Singh Badal a également déclaré que chaque résident du Pendjab bénéficiera d’une assurance maladie pouvant aller jusqu’à Rs 10 lakh couvrant les dépenses telles que les traitements, les médicaments, les tests de diagnostic, les chirurgies, etc. dans tous les hôpitaux publics et privés.

Pour séduire les agriculteurs, le parti a déclaré qu’il garantirait également un prix de soutien minimum pour les légumes, les fruits et le lait.

Dans un effort pour accaparer la part des voix des jeunes au chômage, il a promis un lakh de nouveaux emplois au gouvernement en cinq ans et dix lakh d’emplois dans le secteur privé.

Il a également déclaré que le gouvernement SAD-BSP mettra en place des collèges médicaux gouvernementaux de 500 lits avec des super spécialités dans tous les districts de l’État.

En plus de cela, Sukhbir a également promis un tarif d’électricité de 5 roupies par unité pour les micro, petites et moyennes entreprises, la régularisation de tous les employés contractuels, y compris les safai karamcharis, et l’informatisation à 100 % du travail de bureau.

