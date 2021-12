Élection du Pendjab 2022: Arvind Kejriwal dit que le Congrès est devenu un cirque, tout le monde se bat entre eux

Le CM de Delhi a affirmé que la mafia du sable est active dans la circonscription de CM Channi, indiquant qu’il est main dans la main avec eux et qu’il pourrait bien recevoir également une coupure.

Élection du Pendjab 2022 : Le ministre en chef de Delhi et chef du Parti Aam Aadmi (AAP), Arvind Kejriwal, s’est adressé aujourd’hui à un rassemblement à Lambi, au Pendjab, où il a fortement critiqué le Congrès au pouvoir et le ministre en chef Charanjit Singh Channi. Kejriwal a accusé le gouvernement Channi d’être impliqué dans la corruption et de faire de fausses promesses au peuple de l’État.

« Lorsque le Congrès a estimé qu’il perdrait à cause du capitaine (Amarinder Singh), il y a trois mois, il a nommé Channi Sahab ministre en chef. Maintenant, il a commencé à faire de nouvelles annonces. Il fait une nouvelle annonce chaque jour. Nous n’avons pas vu un tel gouvernement « dramebaaz » dans l’histoire de l’Inde. Il y a quelques jours, j’écoutais l’interview de Channi Sahab à la télévision. Il a dit qu’il rencontrait des gens toute la journée – que des gens l’attendaient dans son salon, sa cour et qu’il rencontrait même des gens dans sa salle de bain. J’ai l’impression qu’il est le premier CM de l’histoire du monde à rencontrer des gens même dans sa salle de bain », a déclaré Kejriwal, se moquant de Channi à propos de la remarque de ce dernier plus tôt, suggérant qu’il rencontre des gens toute la journée.

Channi Sarkar बड़ी नौटंकी ड्रामेबाज सरकार दुनिया में नहीं देखी। दुनिया के इतिहास में पहला CM है जो Salle de bain में भी लोगों से मिलता है। – Coordonnateur national du PAA @ArvindKejriwal pic.twitter.com/iar1Iqfkp7 – AAP (@AamAadmiParty) 16 décembre 2021

Il a critiqué le Congrès et a déclaré que le parti est devenu un cirque maintenant. « Aujourd’hui, le parti du Congrès est devenu un cirque. Sidhu est en désaccord avec Channi, Channi est en désaccord avec Jakhar, Jakhar est en désaccord avec Pratap Bajwa, Bajwa est en désaccord avec Fateh Chand Bajwa, tout le monde se bat entre eux. Des échauffourées ont lieu dans leur conseil des ministres, ils se lancent des coups de poing. Comment ce gouvernement fonctionnera-t-il ? Un tel parti peut-il donner au Pendjab un avenir (brillant) ? Non. C’est le gouvernement le plus corrompu de l’histoire du Pendjab », a-t-il déclaré.

Kejriwal a ajouté que les ministres du Congrès savent qu’ils ne reviennent pas au pouvoir et font donc tout leur possible pour gagner autant d’argent qu’ils peuvent avant qu’un nouveau gouvernement ne prenne le relais.

C – Cirque सारे आपस में लड़ रहे हैं। मुक्के चलते हैं Réunion du Cabinet में। Pendjab को कोई भविष्य नहीं दे सकते। – Coordonnateur national du PAA @ArvindKejriwal pic.twitter.com/1LXFZEjxbl – AAP (@AamAadmiParty) 16 décembre 2021

Le CM de Delhi a affirmé que la mafia du sable est active dans la circonscription de CM Channi, indiquant qu’il est main dans la main avec eux et qu’il pourrait bien recevoir également une coupure. Il a accusé le Punjab CM d’avoir fait de fausses promesses avant les élections. Les élections législatives au Pendjab devraient avoir lieu au début de l’année prochaine.

