Élection du Pendjab 2022 : CM Amarinder Singh et Navjot Singh Sidhu s’entendent sur un groupe de politique stratégique pour une meilleure coordination entre le gouvernement et les partis

Dans une percée majeure avant l’élection du Pendjab 2022, le ministre en chef du Pendjab Amarinder Singh et le chef du Congrès de l’État Navjot Singh Sidhu ont convenu aujourd’hui de mettre en place un groupe de politique stratégique de 10 membres pour assurer une meilleure coordination entre le gouvernement de l’État et le parti et accélérer la mise en œuvre de divers gouvernements programmes.

Le développement intervient après que Sidhu, ainsi que Kuljit Nagra et Pargat Singh ont appelé le capitaine du CM Amarinder Singh ce matin pour discuter des questions relatives au Pendjab et à la coordination parti-gouvernement. Il s’agit de la deuxième rencontre officielle entre Sidhu et le Capt Singh depuis que le premier a été nommé président de l’unité d’État le mois dernier. L’accord est considéré comme le signe d’un dégel entre Singh et Sidhu, au milieu de la lutte en cours entre les deux.

Le groupe de politique stratégique sera dirigé par le CM et les ministres Brahm Mohindra, Manpreet Singh Badal et Aruna Chaudhary feront partie du comité en tant que membres. Avec Sidhu, quatre présidents actifs du parti – Kuljit Singh Nagra, Sukhwinder Singh Danny, Sangat Singh Gilzian et Arun Goel et le haut dirigeant Pargat Singh feront partie du groupe.

Amarinder Singh a également délégué ses ministres à siéger au Congrès Bhawan pour avoir interagi avec les cadres du parti et le public. Les ministres siégeront tous les jours, par rotation. Un ministre chacun sera disponible au Congrès Bhawan à partir de lundi pendant trois heures entre 11h et 14h, dont la liste a été mise en place par Sidhu sur son compte Twitter, et dans tous les cas, le ministre délégué pour un jour particulier est incapable de le faire pour une raison quelconque, il ou elle doit prendre des dispositions pour un remplaçant en consultation avec tout autre ministre.

Réunion de coordination très positive sur la proposition d’un torréfacteur de ministres pour siéger au Punjab Congress Bhawan !! pic.twitter.com/uPuUPEMQE9 – Navjot Singh Sidhu (@sherryontopp) 20 août 2021

Le groupe de politique stratégique tiendra des réunions hebdomadaires en consultation avec d’autres ministres et experts selon les besoins. La présidente du Congrès, Sonia Gandhi, avait précédemment informé Sidhu et Singh que le gouvernement du Pendjab et l’unité d’État du parti devaient travailler ensemble.

