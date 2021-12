Élection du Pendjab 2022 : Kejriwal et Channi tirent l’épée sur l’offre de sacrilège, explosion du tribunal de Ludhiana

Kejriwal a déclaré que l’AAP donnera un gouvernement honnête et strict au Pendjab.

Une guerre de mots a éclaté entre le Congrès au pouvoir et l’opposition AAP, qui a intensifié son attaque contre le gouvernement du Congrès dirigé par Charanjit Singh Channi au Pendjab au sujet des incidents d’une tentative de sacrilège et de l’explosion au tribunal de district de Tye Ludhiana. Alors que Channi a déclaré que l’explosion au tribunal de Ludhiana pouvait être liée à la mafia de la drogue et a accusé Arvind Kejriwal de ne pas avoir pris position contre le problème de la drogue, le CM de Delhi a accusé le gouvernement Channi d’être « faible » et a poussé à installer un fort gouvernement pour s’assurer que de tels incidents ne se produisent pas.

S’adressant à une conférence de presse aujourd’hui, Channi a déclaré qu’il n’y a aucune preuve pour prouver qu’un sacrilège a eu lieu à Kapurthala et a ajouté que le FIR dans l’affaire sera modifié. Ciblant Kejriwal, il a déclaré : « AAP dit que je fais du drame. Arvind Kejriwal a donné « Mafinama » au tribunal (contre Majithia) et a dit s’être excusé auprès de Bikram Singh Majithia et s’est enfui. C’est un fuyard. Ses 10 députés l’ont également quitté car il ne pouvait pas prendre position sur ce problème de drogue », a déclaré Channi, ajoutant que le CM de Delhi devrait s’abstenir d’attiser les sentiments pour le moment.

D’un autre côté, Kejriwal a déclaré que si l’AAP arrive au pouvoir, il garantira qu’aucun sacrilège lié à une religion n’aura lieu. « Si nous sommes élus, nous veillerons à ce qu’il n’y ait aucun sacrilège d’aucune religion, et les personnes impliquées dans le sacrilège soient punies… Tous les attentats à la bombe feront l’objet d’une enquête, leurs cerveaux seront envoyés en prison », a-t-il déclaré.

Kejriwal a déclaré que l’AAP donnera un gouvernement honnête et strict au Pendjab. « Jusqu’à ce que nous ayons un tel gouvernement dans l’État, les attentats à la bombe comme le tribunal de Ludhiana continueront », a déclaré Kejriwal.

अगर Akali Dal, Congrès सरकारों ने बेअदबी के Cerveaux को पकड़ा होता तो आज बेअदबी की घटनाएं ना होती। की पंजाब सरकार कमज़ोर सरकार है जो दोषियों को पकड़ने की जगह आपस में ही लड़ने में लगी हुई। – Coordonnateur national du PAA @ArvindKejriwal pic.twitter.com/oSQx9SPcWa – AAP (@AamAadmiParty) 24 décembre 2021

Arvind Kejriwal a également allégué qu’il pourrait y avoir un complot visant à troubler la paix dans l’État derrière le sacrilège et l’explosion.

बेअदबी, बंब ब्लास्ट। लोग पंजाब का माहौल ख़राब करना चाहते , शांति भंग करना चाहते हैं पंजाब में बेहद कमजोर सरकार है जो आपस में ही लड़ रहे हैं। में शांति क़ायम रखने के लिए और दोषियों को पकड़ कर सख़्त सजा देने के लिए पंजाब में सख़्त और ईमानदार सरकार – Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) 24 décembre 2021

« Certaines personnes le font délibérément… La personne qui a tenté de profaner Guru Granth Sahib pourrait avoir été envoyée par quelqu’un. C’est matière à réflexion… À moins que le gouvernement de l’État ne soit pas honnête, engagé, de tels incidents se reproduiront. Ils doivent être sévèrement punis. J’appelle les habitants du Pendjab à ne pas laisser de tels esprits réussir », a-t-il déclaré.

