Élection du Pendjab 2022 : l’AAP promet de l’électricité gratuite jusqu’à 300 unités ; toutes les anciennes factures impayées doivent être annulées

Le parti Aam Aadmi (AAP), qui est le principal parti d’opposition au Pendjab, a promis qu’il fournira de l’électricité gratuite jusqu’à 300 unités dans l’État et assurera une alimentation électrique 24 heures sur 24 sans aucune coupure s’il est élu au pouvoir lors des élections prévues. qui se tiendra l’année prochaine. Il a également déclaré que toutes les anciennes factures d’électricité seront annulées. Les annonces ont été faites par le ministre en chef de Delhi et chef de l’AAP, Arvind Kejriwal, à Chandigarh aujourd’hui. Il a déclaré que cela allégerait le fardeau financier des femmes, leur permettant ainsi de gérer plus facilement leur ménage.

« Les femmes souffrent le plus des tarifs élevés de l’électricité. Ils doivent gérer leur ménage mais ils paient plus de 50 pour cent de leurs revenus pour payer la facture d’électricité », a déclaré le CM de Delhi.

Kejriwal a déclaré que les habitants de Delhi reçoivent de l’électricité gratuite jusqu’à 200 unités et à moitié prix pour 200 à 400 unités. « Au Pendjab, nous en avons fabriqué 300 unités. Selon nos calculs, environ 77 à 80 pour cent des personnes auront leur facture d’électricité à zéro. À Delhi, 73 pour cent des gens n’ont aucune facture d’électricité », a déclaré Kejriwal.

Arvind Kejriwal a affirmé que le Pendjab a le tarif d’électricité le plus cher bien qu’il soit un État producteur d’électricité. « L’électricité coûte plus cher au Pendjab que dans tout autre État. Pourquoi? Le Pendjab fabrique lui-même de l’électricité. Il produit plus d’électricité qu’il n’en faut. Malgré cela, le Pendjab a le tarif d’électricité le plus cher, pourquoi ? Nous ne produisons pas d’électricité à Delhi. Nous achetons de l’électricité à d’autres États. Malgré cela, Delhi a l’électricité la moins chère par rapport aux autres États », a déclaré Kejriwal.

Il a allégué un lien entre les discoms du pouvoir et le gouvernement du Pendjab. « Le Pendjab a l’électricité la plus chère car il existe un lien malveillant entre les compagnies d’électricité et le gouvernement du Pendjab. Nous devons mettre fin à ce lien. Si nous parvenons à mettre fin à ce lien et à remettre les compagnies d’électricité correctement, le Pendjab pourra également obtenir l’électricité la moins chère comme Delhi », a déclaré Kejriwal.

« Une personne avec deux lumières et un ventilateur a des factures d’électricité de Rs 50 000 par mois. Comment est-ce possible? C’est faux. Sa connexion électrique a été déconnectée. Cela prendra fin avec effet immédiat », a-t-il ajouté.

Kejriwal a déclaré que l’AAP protestait depuis un an pour exiger que le gouvernement de l’État réduise les tarifs de l’électricité, mais rien ne s’est passé. Il a déclaré que des factures incorrectes sont envoyées aux habitants du Pendjab et que leurs connexions électriques sont coupées s’ils ne paient pas de telles factures gonflées.

Kejriwal a déclaré que si la décision concernant 300 unités d’électricité gratuite et la renonciation aux anciennes factures sera signée en premier, il faudra peut-être jusqu’à trois ans pour fournir une alimentation électrique ininterrompue, car le renouvellement de l’infrastructure prendra du temps.

