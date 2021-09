Chadha a fait ces remarques en réponse à un tweet vidéo de Sidhu dans lequel il avait attaqué le chef de l’AAP et le ministre en chef de Delhi Arvind Kejriwal au sujet des lois agricoles.

Avant les élections du Pendjab, où le parti Aam Aadmi devrait faire de gros gains selon les sondages d’opinion, le parti d’opposition a intensifié son attaque contre le Congrès au pouvoir. Aujourd’hui, le député de l’AAP et porte-parole Raghav Chadha a qualifié le président du Congrès du Pendjab, Navjot Singh Sidhu, de “Rakhi Sawant de la politique du Pendjab”.

« Le Rakhi Sawant de la politique du Pendjab -Navjot Singh Sidhu- a été réprimandé par le haut commandement du Congrès pour une diatribe incessante contre le capitaine. Par conséquent, aujourd’hui, pour changer, il s’en est pris à Arvind Kejriwal. Attendez demain car il reprendra sa diatribe contre le capitaine avec véhémence », a déclaré Raghav Chadha sur Twitter.

Chadha a fait ces remarques en réponse à un tweet vidéo de Sidhu dans lequel il avait attaqué le chef de l’AAP et le ministre en chef de Delhi Arvind Kejriwal au sujet des lois agricoles. « Exploitation des agriculteurs et baisse des prix même sur les cultures où la MSP est annoncée – Arvind Kejriwal ji, vous avez notifié la loi noire centrale du Private Mandi ! A-t-il été dé-notifié ou la mascarade est toujours en cours ? » demanda Sidhu.

Cependant, les remarques de Raghav Chadha n’ont pas bien plu aux dirigeants du Congrès et ils l’ont riposté en le claquant pour ses commentaires.

La porte-parole du Congrès, Lavanya Ballal, a déclaré : « Le niveau de l’AAP, dégoûtant ! Sexiste et misogyne.

Le niveau de @AAPDelhi , dégueulasse !

sexistes et misogynes. – Lavanya Ballal (@LavanyaBallal) 17 septembre 2021

Le secrétaire national du Congrès, Roshan Lal Bittu, a déclaré que des gens comme Raghav Chadha devraient faire partie d’un groupe et non de la politique. “Les gens comme vous devraient faire partie d’un groupe et non de la politique”, a déclaré Biitu.

L’AAP a critiqué le gouvernement du Congrès dirigé par le capitaine Amarinder Singh ainsi que Shiromani Akali Dal. Il a également promis de l’électricité gratuite jusqu’à 300 unités si le parti arrive au pouvoir.

