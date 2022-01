Élection du Pendjab 2022 : tablette numérique, scooty visant à autonomiser les femmes, selon Navjot Singh Sidhu

Sidhu a déclaré que la feuille de route pour l’autonomisation des femmes du modèle du Pendjab est un investissement dans la génération future et une reconnaissance des femmes au foyer.

Élection du Pendjab 2022 : réfutant les allégations de l’opposition, le président du Congrès du Pendjab, Navjot Singh Sidhu, a déclaré aujourd’hui que le modèle d’autonomisation des femmes du Congrès n’est pas un cadeau. Il a déclaré que le parti du Congrès avait promis de fournir des tablettes numériques pour permettre l’accès à l’éducation 24h / 24 et 7j / 7 et à des scooters électriques pour une mobilité facile. Cette décision est largement considérée comme la tentative du parti au pouvoir de contrer le parti Aam Aadmi (AAP).

« Le vrai développement, c’est l’autonomisation des femmes. Si vous éduquez une fille, vous éduquez toute une famille. Punjab Model vise à encourager l’éducation de l’école au collège pour chaque femme. Ainsi, des incitations financières, une tablette numérique pour accéder à une éducation 24h/24 et 7j/7 et un Scooty EV pour une mobilité gratuite et facile », a déclaré Sidhu.

Le chef du Congrès du Pendjab a déclaré qu’une aide financière de 2 000 roupies par mois est une tentative de reconnaissance du travail accompli par les femmes au foyer. « La contribution des femmes travaillant à domicile à la construction de notre nation et de notre société n’a jamais été reconnue. L’honorable Cour suprême a déclaré que « la conception que les ménagères ne travaillent pas ou qu’elles n’ajoutent pas de valeur économique au ménage est une idée problématique ». Donc Rs 2000 & cylindre pour eux ! dit Sidhu.

Le parti du Congrès a également promis huit bouteilles de GPL gratuites pour les ménages en un an. Le parti a également promis de donner Rs 20 000 aux filles passant la classe 12, Rs 15 000 à celles passant la classe 10 et Rs 5 000 à celles passant la classe 5.

Sidhu a déclaré que la feuille de route pour l’autonomisation des femmes du modèle du Pendjab est un investissement dans la génération future et une reconnaissance des femmes au foyer. « Il vise à faire des femmes des actionnaires égaux dans l’économie, à encourager l’éducation, à faciliter l’entrepreneuriat menant au Jittega Punjab en autonomisant les femmes », a-t-il déclaré.

Il a déclaré que le nombre de femmes au Pendjab est égal à celui des hommes, mais qu’elles ne possèdent que 1,8 pour cent des terres de l’État et a déclaré que le gouvernement facilitera le transfert de propriété gratuit pour les femmes, sans frais d’enregistrement.

