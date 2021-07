Élection du président de l’Assemblée du Maharashtra 2021 en direct: le gouvernement MVA élira un nouveau président aujourd’hui

La session de mousson de deux jours de l’Assemblée législative du Maharashtra, qui a commencé hier, se terminera aujourd’hui si aucune autre prolongation n’est annoncée.

Mises à jour en direct de l’élection du président de l’Assemblée du Maharashtra 2021 : Le gouvernement Maha Vikas Aghadi, une coalition de Shiv Sena, Congess et le NCP, est susceptible d’élire son nouveau président aujourd’hui. La session de mousson de deux jours de l’Assemblée législative du Maharashtra, qui a commencé hier, se terminera aujourd’hui si aucune autre prolongation n’est annoncée. Le gouvernement MVA doit élire un nouveau président car le poste est vacant depuis la démission de la présidente du Congrès Nana Patole. Bien qu’il soit probable que le nouveau président sera le chef du Congrès uniquement, aucun mot officiel n’a été publié à cet égard. Patole a démissionné pour prendre la responsabilité du chef du Congrès du Maharashtra. La semaine dernière, il a déclaré que le gouvernement du Maharashtra est prêt à élire un nouveau président pendant la session de la mousson. Patole avait également déclaré que pendant que le BJP faisait de la politique sur la question, il avait ajouté que le nouveau président appartiendrait uniquement au parti du Congrès.

Le premier jour de l’assemblée du Maharashtra, la législature a adopté deux résolutions cruciales, demandant la suppression du plafond de 50 % fixé par la Cour suprême sur les réserves fondées sur les castes dans les emplois et l’éducation, et demandant au Centre de fournir les données du recensement de 2011 au État le premier jour de la session de la mousson qui a également vu la suspension de 12 députés de l’opposition BJP pendant un an pour inconduite présumée. La résolution sur le quota OBC dans les organes locaux a été présentée séparément à l’Assemblée législative par le chef du PCN et ministre de l’Alimentation et des fournitures civiles Chhagan Bhujbal et au Conseil législatif par le ministre du Développement rural Hasan Mushrif, où elles ont été adoptées par un vote vocal. La Chambre basse a vu deux ajournements sur la question. L’opposition BJP a qualifié cette décision de « motivée par des considérations politiques » et a accusé le gouvernement MVA de se soustraire à sa responsabilité envers la cause du quota. Les membres du BJP se sont rassemblés dans le puits de l’Assemblée et ont crié des slogans contre le gouvernement de l’État alors que le chef de l’opposition Devendra Fadnavis a déclaré que la résolution “ne servirait à rien”.

