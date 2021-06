Élection du président de l’Uttar Pradesh Zila Panchayat 2021 : la Commission électorale de l’État annonce le calendrier du scrutin – consultez les détails ici

in

Le vote pour l’élection du président de l’Uttar Pradesh Zila Panchayat aura lieu de 11 h à 15 h le 3 juillet. (PTI)

La Commission électorale de l’État (SEC) a annoncé la date de l’élection du président de l’Uttar Pradesh Zila Panchayat. La commission a déclaré que le vote pour l’élection des présidents de Zila Panchayat aura lieu le 3 juillet et que le dépouillement des votes sera repris après le vote du même jour. Les présidents des Zila panchayats sont élus parmi les membres élus des Zila Panchayats de divers districts.

Selon la notification de la Commission électorale nationale, les candidatures seront déposées le 26 juin et l’examen des dossiers de candidature sera effectué le même jour. La date limite pour le retrait des candidatures est le 29 juin.

“Cette élection se déroulera selon le système de représentation proportionnelle au moyen du vote unique transférable et le vote se fera au scrutin secret”, indique la convocation publiée en hindi.

Le vote pour l’élection du président de l’Uttar Pradesh Zila Panchayat aura lieu de 11 heures à 15 heures le 3 juillet. Il y a 75 districts dans l’Uttar Pradesh qui ont été témoins de scrutins panchayat en quatre phases le mois dernier. Sur les plus de 8,69 sièges lakh qui étaient à gagner dans les sondages du panchayat, 3 050 sièges étaient à Zila Panchayats, a rapporté le PTI.

La commission avait procédé à des sondages pour le poste vacant le 12 juin.

Le parti Samajwadi s’était assuré une avance sur le BJP au pouvoir lors des sondages du mois dernier. L’élection du gram panchayat était considérée comme la demi-finale des élections législatives de l’année suivante. Les résultats défavorables ont laissé les meilleurs cuivres du BJP se démener pour analyser les failles. La direction du BJP a également tenu une réunion avec le RSS tandis que le secrétaire général national du parti, BL Santhosh, a tenu une réunion en tête-à-tête avec les députés et les ministres du BJP dans l’Uttar Pradesh pour faire le point sur la situation.

