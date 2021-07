Élection du président de l’Uttar Pradesh Zila Panchayat 2021 : le BJP remporte 21 sièges sans opposition ; 53 sièges aux urnes le 3 juillet

Rashtriya Lok Dal (RLD) conteste le scrutin de Zila panchayat en alliance avec le parti Samajwadi.

Le parti Bharatiya Janata devrait gagner gros lors des élections pour le Zila Panchayat qui se tiendront le 3 juillet. Alors que le BJP a été relégué à la troisième position lors des élections du panchayat dans l’État, il est certain d’obtenir 21 des 53 chefs de Zila Panchayat. postes sans opposition. Avec le retrait des candidats du SP et du BSP de Shahjahanpur, Bahraich et Pilibhit, la victoire du BJP est assurée sur 21 sièges tandis que le SP a réussi à conserver Etawah. A Lucknow, le concours est entre le SP et le BJP.

Alors que le BJP a affirmé que ceux qui faisaient de fausses déclarations quittaient le sol, l’opposition a blâmé le BJP pour abus de pouvoir. Le SP a allégué que le BJP n’a pas permis à ses candidats de déposer une déclaration de candidature et menace ceux qui ont réussi à la déposer.

À Baghpat, la candidate du RLD Mamata a retiré ses nominations et lorsque les autorités ont fait une annonce officielle, il a été affirmé que la vraie Mamata est au Rajasthan et une fausse personne a été produite pour retirer sa nomination. Rashtriya Lok Dal (RLD) conteste le scrutin de Zila panchayat en alliance avec le parti Samajwadi.

Selon la Commission électorale de l’État, les chefs Zila Panchayat ont été élus sans opposition de Saharanpur, Bahraich, Itawa, Chitrakoot, Agra, Gautam Buddh Nagar, Meerut, Ghaziabad, Bulandshahar, Amroha, Moradabad, Lalitpur Jhansi, Banda, Shravasti, Balrampur, Gonda, Gorakhpur, Mau, Varanasi, Pilibhit et Shahjahanpur.

Les élections devaient avoir lieu pour 75 postes de présidents/chefs de Zila Panchayat. Cependant, avec 22 candidats élus sans opposition, seuls 53 sièges iront aux urnes.

Alors que le SP avait obtenu le plus grand nombre de membres du Zila panchayat élus, le BJP s’est classé troisième en termes de nombre.

Pendant ce temps, le parti Samajwadi MLC Man Singh Yadav et son assistant Sanjay Yadav ont été arrêtés lundi avec Rs 40 lakh en espèces par la police. Ils ont ensuite été libérés sous caution personnelle.

