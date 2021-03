Élection du Tamil Nadu 2021: la Commission électorale n’utilisera que des M3-EVM fabriqués entre 2017-2019

Élection du Tamil Nadu 2021: Le DMK avait également fait appel au tribunal pour ordonner aux directeurs du scrutin de compter au moins 50% des VVPATS.

Élection du Tamil Nadu 2021: Une semaine après que la Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) a ordonné à la Haute Cour de Madras de tenter d’empêcher la Commission électorale (CE) d’utiliser d’anciens MVE qui dépassaient la période d’expiration de 15 ans dans les sondages du Tamil Nadu, la CE a assuré le tribunal que seuls les nouveaux EVM seront utilisés dans les prochains sondages. La DMK avait également demandé une couverture en direct / flux Web CCTV pendant le vote dans toutes les isoloirs et pour installer des brouilleurs dans les salles fortes EVM et les centres de dépouillement.

En réponse à l’avis du tribunal, la CE a informé qu’elle n’utiliserait que des MVE fabriqués il y a trois à quatre ans lors des prochaines élections de l’Assemblée du 6 avril au Tamil Nadu. Il a déclaré que la CE avait accepté de n’utiliser que des M3-EVM fabriqués entre 2017-2019.

La Commission électorale a soumis un contre-affidavit au tribunal contre la DIP du DMK. Il a présenté l’affidavit devant le premier banc du juge en chef Sanjib Banerjee et du juge Senthilkumar Ramamoorthy qui entendaient le DMK PIL.

En ce qui concerne les brouilleurs dans la salle forte EVM, la commission a réitéré sa position sur le fait que les brouilleurs ne sont pas nécessaires car les EVM ne peuvent être falsifiés par aucun moyen, y compris le wifi ou les ondes radio. Après l’interrogation, les EVM sont stockés dans une pièce appelée chambres fortes. La commission, cependant, a ajouté que pour garantir qu’aucune falsification ne se produise, toute l’alimentation électrique à l’intérieur des chambres fortes sera coupée avant et après les élections.

Le CE a également convoqué une réunion de tous les partis, comme demandé par le banc le 24 mars, et leur a soumis les détails des isoloirs sensibles. Selon lui, il y a 537 stands critiques et 10 813 stands vulnérables dans le Tamil Nadu.

La commission a déclaré que la diffusion en direct sur le Web se ferait à partir de 44 000 cabines, y compris celles sensibles. En ce qui concerne la demande de DMK de compter au moins 50 pour cent des VVPATS, les CE ont soutenu que les VVPAT seraient comptés sans référence à seulement 5 pour cent de comptage obligatoire.

