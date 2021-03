Élection du Tamil Nadu 2021: Liste complète des candidats du BJP

Le Tamil Nadu votera en une seule phase le 6 avril et les résultats seront proclamés le 2 mai.

Élections de l’Assemblée électorale du Tamil Nadu 2021: Le parti Bharatiya Janata (BJP) a publié dimanche sa liste de 20 candidats pour les prochaines élections à l’Assemblée au Tamil Nadu. Lors d’une conférence de presse, le secrétaire général national du BJP, Arun Singh, a déclaré que le président de l’État, L. Murugan, se présenterait à Dharapuram et que le dirigeant principal H Raja se présenterait à Karaikudi. «Au Tamil Nadu, le BJP se présente en tant que partenaire de la NDA et nous le ferons dans 20 circonscriptions de l’Assemblée réparties dans toutes les régions de l’État», a-t-il déclaré.

Circonscription des candidats

L Murugan Dharapuram

H Raja Karaikudi

Le Tamil Nadu votera en une seule phase le 6 avril et les résultats seront proclamés le 2 mai.

Le BJP conteste les sondages avec AIADMK, qui se dispute sur 178 sièges. Les sondages d’opinion ont prédit le retour du DMK dirigé par MK Staline. En 2016, l’AIADMK avait remporté 136 des 234 qu’elle contestait tandis que son parti d’opposition DMK en avait contesté 178 mais pouvait en gagner 89.

