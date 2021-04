Élection du Tamil Nadu 2021: Vérifiez les circonscriptions clés et les candidats qui se rendront aux urnes le 6 avril

Le ministre en chef Edappadi K Palaniswami est en lice depuis sa circonscription traditionnelle d’Edappadi.

Avec la fin de la campagne de haut niveau pour le scrutin de l’Assemblée du Tamil Nadu du 6 avril, la scène est prête pour que les électeurs prennent le relais. Les élections pour l’assemblée de 234 membres décideront si ce sera un triplé pour l’AIADMK dirigé par Edappadi K Palaniswami ou marquera le retour au pouvoir du DMK dirigé par le député Staline. Il y a 3998 candidats dans la mêlée pour l’élection qui devrait également assister à une bataille entre les principaux rivaux AIADMK et le DMK, en plus des débuts de l’acteur devenu politicien Kamal Haasan qui a lancé son parti Makkal Needhi Maiam et qui se présente à alliance avec certains autres partis régionaux.

Élections à l’Assemblée du Tamil Nadu 2021: principales circonscriptions et candidats

Edappadi: Le ministre en chef Edappadi K Palaniswami est en compétition depuis sa circonscription traditionnelle d’Edappadi. DMK a aligné T Sampathkumar de la circonscription. Outre les Indépendants, d’autres candidats dans la mêlée sont Dhasapparaj (MNM), Sri Ratna (NTK) et Sekar (AMMK). La circonscription d’Edappadi fait partie de la circonscription de Salem Lok Sabha. Il y a environ 2 844 378 électeurs.

Bodinayakkanur: Le vice-ministre en chef O Panneerselvam est en lice depuis la circonscription de Bodinayakkanur, qui appartient au district de Theni. Il affronte Thanga Tamil Selvan de DMK et M. Muthusamy d’AMMK qui se trouve être également de fervents partisans de feu J Jayalalithaa. Theni est également une circonscription parlementaire et est considérée comme un bastion de Panneerselvam. Dans les sondages Lok Sabha 2019, c’était le seul siège qui a aidé l’AIADMK à gagner.

Kolathur: Le président de la DMK, MK Staline, est en lice dans la circonscription de Kolathur. Il est le député assis du siège. Le camp AIADMK compte sur les programmes de protection sociale de son gouvernement pour gagner du siège. Il a aligné Aadi Rajaram pour affronter Staline. Cheval de guerre réputé de l’AIADMK, Rajaram avait donné à Staline une course pour son argent dans le segment des Mille Lumières en 2006 alors que le leader du DMK avait réussi à gagner par une moustache en enregistrant une marge gagnante de seulement 2468 voix. Il y a 2 82 299 électeurs dans la circonscription.

Kovilpatti: Ancien dirigeant de l’AIADMK et fondateur d’AMMK, TTV Dhinakaran est en lice dans la circonscription de Kovilpatti. Il est interpellé par le ministre sortant de l’information et de la publicité Kadambur C Raju de l’AIADMK et le candidat de l’alliance dirigée par la DMK, K Sreenivasan, qui se présente sur le ticket du CPM. MNM a donné un billet à l’homme d’affaires G Kathiravan et Naam Tamilar Katchi (NTK) a aligné Gomathi Mariappan du siège. Raju est le député assis du siège.

Coimbatore Sud: Un combat intéressant est en cours dans la circonscription de Coimbatore Sud après que Kamal Haasan a annoncé sa candidature à son siège. En 2016, Amman K. Arjunan de l’AIADMK avait battu Mayura Jayakumar S du Congrès. L’AIADMK a cette fois cédé ce siège à l’allié BJP. Alors que Jayakumar est à nouveau candidat au Congrès du siège, le BJP a aligné Vanathi Srinivasan. Les autres candidats sont Abdul Wahab de NTK et R. Duraisamy d’AMMK.

En plus de ces sièges, le chef de Naam Tamizhar Katchi (NTK), Seeman, est en lice depuis Thiruvottiyur, le fils du député Staline Udhayanidhi Staline de la circonscription de Chepauk-Tiruvalliken, le chef de l’unité d’État du BJP, L Murugan, tente sa chance auprès de Dharapuram et Khushbo Sundar du BJP envisage la victoire des milliers de personnes. circonscription électorale.

Il y a plus de 6,28 millions d’électeurs éligibles au Tamil Nadu qui choisiront 234 membres parmi les 3 998 candidats. L’AIADMK fait partie de la NDA, les autres constituants étant le BJP, le PMK et certaines entreprises locales. Le leader du DMK, Staline, s’est allié au Congrès, au CPM et à d’autres petits partis.

