Élection écossaise 2021: Boris Johnson s’apprête à rejoindre la bataille pour l’Union | Politique | Nouvelles

Selon Sturgeon, « il reste encore beaucoup à faire » dans le domaine de l’éducation

Le dirigeant conservateur écossais a confirmé que le Premier ministre et le chancelier Rishi Sunak faisaient partie des hauts responsables du gouvernement britannique alignés pour entrer dans la mêlée. Cela est venu lorsque M. Ross a défendu le rôle de l’ancienne dirigeante Ruth Davidson en dirigeant une campagne visant à persuader les électeurs unionistes de se rallier à son parti. Le député Moray a également insisté sur le fait qu’il était en charge de la campagne conservatrice et a rejeté les suggestions que le soutien était «plat» avant le scrutin du 6 mai.

Cela vient après qu’un sondage à la bombe a révélé que le SNP est en passe de remporter une majorité avec 65 sièges – tandis que le nouveau parti Alba d’Alex Salmond est en passe de remporter six sièges et que les Verts indépendantistes pourraient renvoyer huit députés.

L’enquête Panelbase publiée ce week-end a également montré comment le vote pro-britannique se répartira entre les conservateurs, les travaillistes et les démocrates libéraux sur la liste régionale.

Le parti All For Unity de George Galloway pourrait nuire à chacun des principaux partis en obtenant 4% des voix.

M. Salmond a lancé mardi la campagne de son parti en publiant une «route vers l’indépendance» dans un autre défi à la stratégie de l’ancien protégé Nicola Sturgeon.

Boris Johnson pourrait entrer dans la mêlée dans la préparation des élections écossaises (Image: GETTY)

Mme Sturgeon a l’intention de tenir un deuxième vote pour l’indépendance au cours de la première moitié d’une nouvelle législature.

Mais M. Salmond a déclaré la semaine dernière qu’il souhaitait que les pourparlers sur la dissolution de la Grande-Bretagne commencent après les élections s’il y avait une majorité indépendantiste.

M. Ross a insisté sur le fait qu’il y avait maintenant une «menace très importante» pour le syndicat alors qu’il intensifiait ses attaques contre les travaillistes et les démocrates libéraux pour avoir rejeté ses appels à un pacte unioniste.

Il a également qualifié l’ancien député du Travail et du Respect, M. Galloway, «d’outil pour les nationalistes».

LIRE LA SUITE: Gordon Brown s’en prend à Sturgeon à propos des revendications d’indépendance écossaise

M. Ross a déclaré qu’il n’avait pas encore été décidé comment les ministres britanniques participeraient à la campagne, mais qu’ils soutiendraient le message pro-Union.

En raison des restrictions de Covid, la contribution des hauts conservateurs pourrait être virtuelle, bien que M. Johnson se soit rendu en Écosse en janvier.

Le Premier ministre a également prononcé un discours virtuel à la conférence des conservateurs écossais en mars, au début de la campagne électorale.

M. Ross a déclaré: «Nous ne pouvons pas déterminer dans cette campagne quand ou si les hauts dirigeants du gouvernement britannique vont pouvoir venir en Écosse pour faire campagne.

«Mais ils joueront un rôle dans cette campagne.

NE MANQUEZ PAS

Boris Johnson a déclaré que le Royaume-Uni n’avait pas besoin de l’Écosse – sondage [POLL]

Cauchemar de Nicola Sturgeon alors que George Galloway s’apprête à revenir au Parlement [INSIGHT]

Nicola Sturgeon accusé d’avoir « exploité » la mort de Covid [REVEALED]

M. Ross a déclaré qu’il n’avait «aucun problème» à travailler avec un ancien chef dans un empannage à peine voilé à la faille entre Mme Sturgeon et M. Salmond (Image: GETTY)

«Que ce soit virtuel ou qu’il s’agisse de commentaires, d’expliquer le déploiement exceptionnel du processus de vaccination ici en Écosse et à travers le Royaume-Uni ou d’articuler le message de soutien des entreprises à la protection des emplois des gens, tout cela se produira.»

Il a ajouté: «Les gens s’attendent à ce que nous fassions la promotion de ce que le gouvernement britannique a fait tout au long de cette pandémie, en protégeant près d’un million d’emplois avec le soutien du revenu des travailleurs indépendants et les programmes de congé, 90 000 entreprises en Écosse ont reçu un soutien pour continuer.

«Et, bien sûr, le programme de vaccination avec plus de deux millions et demi de personnes en Écosse ayant reçu la première dose. C’est une réussite en Écosse car elle fait partie du Royaume-Uni. »

Bien qu’elle ne soit pas debout le mois prochain, Mme Davidson a persuadé les électeurs opposés à l’indépendance de s’unir en 2016 et tentera à nouveau d’influencer ceux qui pourraient envisager de voter pour les travaillistes ou les libéraux. Le SNP a affirmé hier que cette décision signifiait que M. Ross avait été «déposé sur le banc des sous-marins».

SNP: Si Sturgeon s’en va, ce sera un « coup dur », dit Miklinski

Mais M. Ross a déclaré qu’il n’avait «aucun problème» à travailler avec un ancien chef dans un empannage à peine voilé à la faille entre Mme Sturgeon et M. Salmond.

Il a déclaré: «Ruth a toujours été un élément clé de cette campagne. Je n’ai aucun problème à travailler avec et à continuer d’avoir le soutien de l’ancien chef de mon parti.

«Si d’autres membres de différents partis politiques ne ressentent pas la même chose, c’est à eux de décider.»

Bien qu’il ait exhorté en vain les travaillistes et les démocrates libéraux à travailler avec lui dans le cadre d’une coalition unioniste pour empêcher un deuxième référendum sur l’indépendance, M. Ross a rejeté toute alliance avec All For Unity.

Mme Sturgeon a l’intention de tenir un deuxième vote pour l’indépendance au cours de la première moitié d’une nouvelle législature (Image: GETTY)

Il a déclaré que les anciens partis faisaient partie du Better Together lors du référendum de 2014, et non l’un des «petits partis marginaux» qui pourraient bénéficier aux nationalistes du système de liste.

« Le fait est que nous n’avons pas entendu au cours de cette campagne, Nicola Sturgeon ou le SNP mentionner George Galloway, car ils savent qu’il est un outil pour les nationalistes plutôt que d’aider la cause pro-britannique », a déclaré M. Ross.

Pendant ce temps, Willie Rennie, le dirigeant de la Lib Dem écossaise, a déclaré que le nombre d’Écossais en faveur de l’indépendance diminuait et que le soutien au SNP était «mou».

Il a également prédit que les électeurs se détourneraient de la perspective de querelles continues sur la constitution si le parti de Mme Sturgeon conserve le pouvoir et que le mouvement séparatiste de M. Salmond entre au parlement.

En raison des restrictions de Covid, la contribution des conservateurs seniors peut être virtuelle (Image: GETTY)

Il a déclaré: «Ce que nous avons vu, c’est une baisse constante du soutien à l’indépendance.

«Je pense que cela continuera à mesure que nous verrons la terrible perspective d’Alex Salmond, Nicola Sturgeon et Douglas Ross dans des disputes éternelles entre les différentes factions du mouvement nationaliste.

M. Rennie a ajouté: «Les sondages cachent une mollesse dans le vote du SNP que je n’ai pas vue depuis des années.

«Ils n’ont pas encore bougé, mais ils sont prêts à bouger et nous leur ouvrons la porte.»