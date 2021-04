Élection écossaise 2021: Ruth Davidson sonne la «sonnette d’alarme» face à la super-majorité séparatiste | UK | Nouvelles

«En conséquence directe du partage des voix pro-britannique et de certains votes allant aux petits partis, le SNP est sur la bonne voie pour une majorité et les nationalistes sur la bonne voie pour une« super-majorité »qu’ils utiliseraient pour organiser un autre référendum. «Il est désormais essentiel pour l’avenir du Royaume-Uni que nous nous unissions si nous voulons arrêter une majorité SNP. Il n’a jamais été aussi important que les électeurs pro-britanniques restent unis, comme nous l’avons fait en 2016.

La croisade Unite The Kingdom du Daily Express plaide en faveur du renforcement des liens entre toutes les régions du Royaume-Uni.

Le sondage Panelbase a également déclenché l’alarme sur le soutien croissant au parti Alliance for Unity mis en place par le député d’extrême gauche George Galloway. Il a suggéré que M. Galloway pourrait s’emparer d’un siège, ce que les militants pro-Union craignent, pourrait aider la cause nationaliste en divisant davantage le vote anti-séparatiste.

Une analyse du sondage, réalisée par Sir John Curtice de l’Université de Strathclyde, a mis les conservateurs écossais sur 24 sièges, les travaillistes écossais sur 20 et les libéraux démocrates sur cinq.

Lors du vote de circonscription, le SNP était à 49%, les conservateurs à 22, les travaillistes à 20 et les Lib Dems à 6.

Pour le vote de liste régionale, le SNP était sur 39, les conservateurs 21, les travaillistes 17, les verts 8, Alba 6, les lib démocrates 5 et tous pour l’unité 4.

Le chef adjoint du SNP, Keith Brown, a déclaré: «Ce sondage montre que donner moins que les deux votes au SNP signifie jouer avec l’avenir de l’Écosse.

«Ces temps difficiles exigent un leadership sérieux, et les gens de partout au pays peuvent faire confiance à l’expérience de Nicola Sturgeon alors que nous traversons la pandémie et nous dirigeons vers un rétablissement solide et sûr.

Panelbase a interrogé 1 009 adultes entre le 30 mars et le 1er avril.

Nicola Sturgeon a suggéré que la pandémie a peut-être renforcé le soutien à l’indépendance en faisant réfléchir les gens «aux avantages de l’autonomie gouvernementale».

La dirigeante du SNP a insisté sur le fait que si elle pouvait «changer les choses» pour que le virus ne se soit jamais produit et que le soutien à l’indépendance était plus faible, elle «échangerait n’importe quel jour».

Elle a déclaré: «Si je pouvais changer les choses pour que nous n’ayons jamais eu Covid et que le soutien à l’indépendance n’était pas aussi élevé, j’échangerais n’importe quel jour.

«Mais les gens, en temps de crise, se sont tournés vers leur propre gouvernement ici en Écosse pour diriger, et ils ne seront pas d’accord avec toutes les décisions que nous avons prises parfois, mais en temps de crise, je pense à ce que nous avons vu est cette tendance naturelle des gens à se tourner vers leur propre gouvernement démocratiquement élu.

«Et peut-être que cela a amené les gens à réfléchir aux avantages de l’autonomie gouvernementale, et il se pourrait bien que cela ait un certain impact sur les sondages.»

Le premier ministre a catégoriquement nié que le succès du programme de vaccination de l’Écosse était dû à son appartenance au Royaume-Uni. Elle a déclaré: «Je trouve que c’est un argument facile et en fait insultant.

«Le déploiement est un hommage à l’éclat de nos scientifiques et à la magnificence absolue de l’opération du NHS pour la mettre dans les bras des gens.

«Oui, nous achetons sur une base britannique, et le Royaume-Uni a réussi à acheter, mais l’idée que cela aurait été différent si le Royaume-Uni était toujours dans l’UE ou l’Écosse avait été indépendante, ne supporte tout simplement aucun examen. . »

Le dirigeant conservateur écossais Douglas Ross a accusé Mme Sturgeon d’utiliser la pandémie comme un «outil de recrutement».

Il a déclaré: «C’est encore plus exaspérant quand la vérité est qu’elle n’a pas mieux géré cette pandémie que d’autres. Le SNP s’est construit une fausse réputation basée sur le spin.

«Le gouvernement SNP est entré dans cette pandémie sans préparation. Il n’y avait pas assez d’EPI pour le personnel de première ligne, les tests et le dépistage n’étaient pas assez bien effectués et, pire que tout, beaucoup de nos personnes les plus vulnérables ont été envoyées dans des maisons de soins après avoir été testées positives.

«Ce n’est pas un record dont quiconque devrait être fier – et il est honteux de faire campagne pour un autre référendum d’indépendance qui divise sur ses queues.»