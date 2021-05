Élection écossaise: un sondage accablant prédit un scénario cauchemardesque pour le SNP avec vote dans deux jours | Politique | Nouvelles

Ecosse: Sturgeon et Douglas Ross s’affrontent pendant le débat

Chris Hopkins, un sondeur auprès de Savanta ComRes, a suggéré que Mme Sturgeon serait probablement contrariée par une amélioration des performances des deux principaux partis. Pendant ce temps, le professeur Tony Travers, analyste politique, a suggéré à Boris Johnson de se tourner vers un «Projet McFear» pour renforcer les arguments financiers pour que l’Écosse reste dans le syndicat.

L’enquête, commandée par The Scotsman, indique que le soutien au SNP dans le concours de circonscription a glissé de trois points à 42%, les conservateurs en hausse de deux points à 25% et les travaillistes en baisse de deux à 22.

Dans le vote de liste, une forme de représentation proportionnelle parallèle, le SNP est en baisse de deux à 34, les conservateurs en hausse de un sur 23 et les travaillistes inchangés sur 19.

En ce qui concerne spécifiquement les attitudes envers l’indépendance, 54 pour cent voteraient non lors d’un futur référendum sur le sujet, et 46 pour cent diraient qu’ils voteraient oui.

Nicola Sturgeon s’exprime lors du débat de la BBC hier soir (Image: BBC)

Le sondage de Savanta ComRes indique une baisse du support SNP (Image: Savanta ComRes)

En termes de favorabilité nette, le chiffre de Mme Sturgeon a chuté de deux points à +14, avec le leader du parti travailliste écossais récemment installé, Anas Sarwar, sur +11 (en hausse de deux). Le libéral démocrate Willie Rennie est en baisse de six à -1, tandis que le chef des conservateurs écossais Douglas Ross est de -14, en hausse d’un point.

Selon le swingomètre d’électionpolling.co.uk, un tel ensemble de résultats laisserait le SNP six sièges en deçà d’une majorité pure et simple à Holyrood.

Cependant, avec le Parti vert prenant potentiellement jusqu’à neuf sièges de liste selon ce sondage, trois de plus qu’en 2016, il y aurait plus de députés indépendantistes à Holyrood qu’il y a cinq ans.

Nicola Sturgeon et Douglas Ross s’affrontent lors du débat d’hier soir (Image: BBC)

M. Hopkins a déclaré: «Si ces chiffres de sondage se déroulent lors du vote de jeudi, cela laissera probablement le SNP en deçà de la majorité qu’il souhaite et reflète fidèlement une 2021 dans laquelle les performances du gouvernement britannique et un nouveau dirigeant travailliste écossais ont a contribué à renforcer le vote en Ecosse pour les principaux partis unionistes.

«Tomber un peu en deçà de la majorité reste finalement une performance dominante du SNP, et leur déception ne devrait se faire sentir que dans le contexte de sondages significatifs conduisant vers la fin de 2020, où une année désastreuse pour un nouveau gouvernement conservateur à Westminster, l’absence d’accord sur le Brexit et les premiers murmures de mécontentement à l’égard de Keir Starmer ont contribué à des chiffres sans précédent pour le SNP et pour l’indépendance.

Les différents chefs de parti avant le débat d’hier soir à la BBC (Image: GETTY)

Nicola Sturgeon sur le sentier de la campagne hier (Image: GETTY)

La difficulté pour le SNP est certainement que s’ils organisaient un deuxième référendum que Westminster a autorisé, s’ils ne le gagnaient pas, ce serait très mauvais pour la cause nationaliste. Professeur Tony Travers

«Cependant, avec certaines courses de circonscription très serrées, ces chiffres ne présentent même pas nécessairement de mauvaises nouvelles pour le SNP, et si la baisse du soutien que nous avons constatée en 2021 peut être limitée aux zones où elles sont déjà fortes, jeudi pourrait encore donner un sentiment fort et indépendantiste pour Holyrood lorsque les MSP reviennent. »

Interrogé sur ses prédictions sur les élections, le professeur Travers, directeur de LSE London, a déclaré à Express.co.uk: «Cela revient à la nature tranchante de la majorité absolue. Même si le SNP obtient la majorité absolue, Sturgeon semble s’épuiser en se précipitant vers un autre référendum.

«La difficulté pour le SNP est qu’il est certain que s’ils organisaient un deuxième référendum que Westminster a autorisé, s’ils ne le gagnaient pas, ce serait très mauvais pour la cause nationaliste.

Une ventilation du vote lors du référendum sur l’indépendance de 2014 (Image: Express)

«Ils doivent être certains que s’ils organisent un deuxième référendum, ils peuvent le gagner.

«Le Québec est le modèle pour cela. Les Québécois ont tenu deux référendums et ont perdu les deux et cela a plutôt fait pour eux.

Le professeur Travers a convenu qu’en cas d’un deuxième référendum, les pro-unionistes seraient susceptibles de monter une campagne vigoureuse pour expliquer les dangers de faire cavalier seul – ce qu’il a reconnu comme une sorte de «projet McFear».

Il a déclaré: «S’il y a un autre référendum, le gouvernement britannique fera beaucoup plus d’efforts pour mettre en évidence certaines des conséquences.

Les syndicalistes se concentreront probablement sur le coût économique de l’indépendance la prochaine fois, a déclaré le professeur Travers (Image: Express)

«Je pense que la position écossaise, la position économique en quittant le Royaume-Uni, en particulier après ce qui s’est passé avec COVID, serait très, beaucoup plus difficile.

«Sans aucun doute, le changement serait beaucoup plus important pour l’Écosse qu’il ne l’était pour le Royaume-Uni à cause du Brexit.

«L’Écosse hériterait d’une grande partie du très grand déficit du Royaume-Uni et, pour le moment, dépend très largement des transferts transfrontaliers du Trésor britannique et de tout le reste.

Savanta ComRes a interrogé 1001 adultes écossais âgés de 16 ans et plus en ligne entre le 30 avril et le 4 mai 2021.