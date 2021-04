Élection en Allemagne: la popularité du Parti vert augmente avant le départ de Merkel | Monde | Nouvelles

Le Parti vert est désormais le deuxième parti le plus populaire d’Allemagne après l’alliance entre l’Union chrétienne-démocrate et l’Union chrétienne-sociale d’Angela Merkel. Quatre enquêtes menées à la mi-avril suggèrent que les partisans du Parti vert représentent 20 à 22 pour cent du total.

La croissance exponentielle du parti peut être perçue comme un éloignement des partis traditionnels lors des prochaines élections nationales de septembre.

Pendant ce temps, l’alliance CDU / CSU de Mme Merkel avait le soutien des 28 à 31% de la même étude.

Alors que les partis s’apprêtent à confirmer officiellement leur choix à la chancelière, le Parti vert a annoncé lundi qu’Annaelena Baerbock serait sa candidate.

Jürgen Trittin, ancien chef du Parti vert allemand, a déclaré à CNBC que la course de Mme Baerbock était une «décision historique».

Il a dit: «Maintenant, pour la première fois, ce [election] la course a lieu entre le Parti vert d’un côté et les conservateurs du côté droit.

Le mois dernier, le parti CDU de Mme Merkel a subi une chute rapide de son soutien tandis que les Verts se sont placés à seulement deux points de retard.

Markus Soeder, Premier ministre bavarois et dirigeant de la CSU, a déclaré au journal Bild am Sonntag qu’il y avait eu «un changement d’humeur dans le pays».

Il a ajouté: “L’Union doit montrer qu’elle a encore de la force et des idées et qu’elle n’est pas épuisée et épuisée. Elle a besoin d’un nouveau départ maintenant.”