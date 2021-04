Election Live News: Tamil Nadu, Kerala, West Bengal Assam Election, dernière mise à jour

Les élections de l’Assemblée au Tamil Nadu et au Kerala auront lieu le 6 avril.

Le Premier ministre Narendra Modi sillonnera aujourd’hui le Kerala et le Tamil Nadu pour faire campagne en faveur des candidats à la NDA avant le scrutin du 6 avril. Le PM Modi s’adressera d’abord à un rassemblement public au terrain Amma Thidal du Tamil Nadu à Madurai (11h30), puis il se rendra au Kerala où il s’adressera à une réunion publique au stade RG Indoor à Pathanamthitta. Il retournera ensuite au Tamil Nadu pour prendre la parole lors d’une réunion publique au Vivekananda College Ground à Kanyakumari (16 h 15). Il retournera ensuite au Greenfield Stadium du Kerala à Thiruvananthapuram pour prendre la parole lors d’une réunion publique à 18h15. Le président du BJP, JP Nadda, fera campagne aujourd’hui en Assam pour la troisième et dernière phase du scrutin. Il s’adressera à des rassemblements à Patacharkuchi, Boko et Chandmari dans l’est de Guwahati. Le ministre de l’Intérieur de l’Union, Amit Shah, sera au Bengale occidental où il prendra la parole à deux rassemblements – à Sitalkuchi et Kalchini et tiendra deux tournées – à Baruipur Paschim et Arambag.

Pour le Congrès, Priyanka Gandhi Vadra sera en Assam pour faire campagne pour l’alliance Mahajot. Waris Pathan, chef de l’AIMIM, sera au Tamil Nadu pendant deux jours à compter d’aujourd’hui pour faire campagne pour l’alliance AMMK-AIMIM. Tamil Nadu CM Edappadi K Palaniswami et son rival MK Staline feront également campagne à travers l’État aujourd’hui. Au Kerala, CM Pinarayi Vijayan dirigera la campagne du LDF. Hier, des sondages de deuxième phase ont eu lieu en Assam et au Bengale occidental. Alors que l’Assam a enregistré environ 78 pour cent des sondages, le Bengale occidental a enregistré environ 84 pour cent de participation électorale.

