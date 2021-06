Élection municipale de Delhi 2021: le BJP annonce la liste des candidats au maire et à l’adjoint au maire pour le sondage des organes civiques

in

Le BJP compte 108 membres chacun dans SDMC et NDMC alors qu’il compte 64 membres dans EDMC.

Le parti Bharatiya Janata a annoncé les noms des candidats aux postes de maire et de maire adjoint pour les élections municipales à Delhi. La liste a été publiée par le président du Delhi Bharatiya Janata Party (BJP), Adesh Gupta. Les élections à divers postes de trois sociétés – North DMC, South DMC et East DMC sont prévues pour le 16 juin. La dernière date de dépôt des candidatures est le 8 juin. Les dates du scrutin peuvent toutefois changer en fonction de la COVID-19 et de la situation de verrouillage. dans la capitale nationale.

Le BJP bénéficie actuellement d’une nette majorité dans les trois corporations municipales et l’opposition AAP et le Congrès ne disposent pas d’un nombre suffisant pour contrer le parti safran.

Alors que le parti a présenté Raja Iqbal Singh au poste de maire du nord du DMC, Mukesh Suryan est candidat à la mairie du sud et Shyam Sunder Aggarwal pour les corporations de l’est.

दिल्ली द्वारा उत्तरी दिल्ली नगर निगम, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम एवं दिल्ली नगर निगम के महापौर, उप – महापौर, अध्यक्ष स्थायी समिति, उपाध्यक्ष स्थायी समिति के चुनाव हेतु एवं नेता सदन के मनोनयन की निम्नलिखित घोषणा की जाती है। pic.twitter.com/Nghs2HhV3j – Adesh Gupta (@adeshguptabjp) 8 juin 2021

Pour North Delhi Municipal Corporation, Archana Dilip Singh a été nommé maire adjoint, Jogiram Jain pour le poste de président du comité permanent, Vijay Kumar Bhagat comme vice-président du comité permanent et Chhail Bihari Goswami comme leader de la Chambre.

Pour la South Delhi Municipal Corporation, Pawan Sharma a été nommé maire adjoint, le colonel (ret) BK Oberoi pour le poste de président du comité permanent, Poonam Bhati comme vice-président du comité permanent et Inderjeet Sehrawat comme leader de la Chambre.

Pour East Delhi Municipal Corporation, Kiran Vaidh est le candidat adjoint au maire, Veer Singh Pawar tentera sa chance pour le président du comité permanent tandis que Dipak Malhotra pour le vice-président du comité permanent et Satyapal Singh pour le leader de la Chambre.

Tous les candidats du BJP devraient remporter les urnes car le parti dispose d’une nette majorité. Le BJP compte 108 membres chacun dans SDMC et NDMC alors qu’il compte 64 membres dans EDMC.

Le mandat de cinq ans des trois sociétés prévoit cinq mandats d’un an par rotation, la première année étant réservée aux femmes, la deuxième à la catégorie ouverte, la troisième à la catégorie réservée et les deux autres également à la catégorie ouverte. .

Le mandat de cinq ans des trois corporations municipales se termine au début de l’année prochaine. Les élections municipales de l’année prochaine seront considérées comme un test décisif pour la gouvernance du BJP et la promesse du parti Aam Aadmi d’un meilleur Delhi.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.