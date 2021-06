Élection municipale de Delhi 2022: l’AAP augmente la mise contre le BJP et élève les accusations de corruption contre le chef du SDMC, Inderjeet Sehrawat

Bharadwaj a également affirmé qu’en 2017, Sehrawat possédait deux propriétés et 1,24 crore de roupies, y compris des biens meubles et immeubles, selon l’affidavit d’élection du conseiller.

Avant les élections municipales à Delhi prévues l’année prochaine, le parti Aam Aadmi a augmenté sa mise contre le BJP au pouvoir et ses conseillers. Aujourd’hui, le député de l’AAP et le porte-parole Saurabh Bharadwaj ont tenu une conférence de presse et porté des accusations de corruption contre le conseiller du BJP et chef de la Chambre de la société municipale de South Delhi, Inderjeet Sehrawat. Bharadwaj a allégué que Sehrawat a non seulement construit illégalement un hôtel, mais que ses actifs se sont également multipliés au cours des trois dernières années.

« Grande exposition en RTI. Le conseiller du BJP MCD et chef de la Chambre, Inderjeet Sehrawat, a construit un hôtel non autorisé d’une valeur de Rs 20 crore. La police de Delhi a affirmé que l’hôtel avait été démoli mais qu’il fonctionne toujours à Mahipalpur. L’hôtel est géré sans licence et ses détails n’ont pas été mentionnés dans l’affidavit électoral déposé par Inderjeet Sehrawat », a déclaré Saurabh Bharadwaj, député AAP du Grand Kailash.

Le député de l’AAP a également déclaré que le MCD n’avait pris aucune mesure malgré une ordonnance de la Haute Cour de Delhi. « Lorsque Sehrawat construisait cet hôtel à Mahipalpur, une plainte a été envoyée au commissaire municipal avec des photos indiquant qu’une construction non autorisée était en cours. Même la Haute Cour de Delhi a ordonné au MCD de prendre des mesures et de déposer un rapport de situation. Selon MCD, ils ont scellé l’hôtel et toutes les activités de construction ont été arrêtées. Cependant, aujourd’hui, l’hôtel est complètement prêt et fonctionne sans licence. Le nom de l’hôtel est The Orient et Sehrawat lui-même avait demandé un permis d’incendie », a affirmé Bharadwaj.

RTI ! Conseiller BJP MCD+नेता सदन Inderjeet Sehrawat ने बनाया ₹20 Crore का Hôtel non autorisé Police ने Hôtel को Démoli बताया लेकिन Hôtel अभी भी Mahipalpur में चल रहा है बिना Licence चल रहे इस Hôtel की जानकारी Affidavit d’élection में छुपाई-@Saurabh_MLAgk pic.twitter.com/Cbe9iVCqmv – PAA (@AamAadmiParty) 28 juin 2021

Le porte-parole national de l’AAP a allégué que le frère de Sehrawat avait également construit illégalement un hôtel adjacent à celui-ci, qui fonctionne également de la même manière. Il a en outre affirmé que Sehrawat avait construit illégalement deux étages au-dessus de son appartement DDA à Vasant Kunj et qu’aucune mesure n’avait été prise par le MCD malgré une plainte.

Inderjeet Sehrawat est conseiller municipal du quartier 50S de Mahipalpur et chef de la Chambre de la South Delhi Municipal Corporation.

Bharadwaj a également affirmé qu’en 2017, Sehrawat possédait deux propriétés et 1,24 crore de roupies, y compris des biens meubles et immeubles, selon l’affidavit d’élection du conseiller.

« Dans son affidavit électoral déposé auprès de MCD en 2019-2020, il a répertorié sept propriétés à son nom. Cela montre un triplement de ses propriétés en deux ans et demi et Rs 2,58 crore par rapport à Rs 1,5 crore en 2017 », a déclaré Bharadwaj.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.