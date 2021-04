Élection municipale de l’Himachal Pradesh 2021 Vote et résultats: tout ce que vous devez savoir sur les élections locales HP 2021 Sondage et résultats

Shimla Municipal Corporation a été exclue car des élections ont eu lieu en juin 2017 pour la société. (Image représentative)

Élection municipale de l’Himachal Pradesh 2021 Vote et résultats Date: Le vote pour les élections très attendues de la société municipale dans l’Himachal Pradesh à Dharamshala, Palampur, Mandi et Solan se tiendront demain 7 avril 2021. Les élections des six Nagar Panchayats – Chirgaon et Le district de Nerwa Shimla, le district d’Ani et le district de Nirmand Kullu, le district de Kandaghat Solan et le district d’Amb Una auront également lieu demain. Selon la Commission électorale, le dépouillement des votes aura lieu peu après la fin du vote. Le vote aura lieu de 8 heures à 16 heures et le dépouillement débutera après 16 heures.

Le dépôt des déclarations de candidature était déjà terminé le 24 mars. Les déclarations de candidature pour l’élection ont été déposées du 22 au 24 mars. L’examen des candidatures a eu lieu le 25 mars et le retrait des candidatures le 27 mars.

Shimla Municipal Corporation a été exclue car des élections ont eu lieu en juin 2017 pour la société. Notamment, les trois organes municipaux urbains – Palampur, Solan et Mandi ont été formés par le gouvernement sortant du BJP et vont voter pour la première fois.

La Commission électorale avait annoncé le calendrier du scrutin après que l’Assemblée de l’Himachal Pradesh ait adopté un projet de loi modifiant la loi de 1994 sur la société municipale HP et les règles électorales de la société municipale de l’Himachal Pradesh, 2012, qui ont ouvert la voie à la tenue d’élections sur les symboles du parti. Auparavant, les élections municipales se déroulaient sans symboles de parti, mais les partis politiques soutenaient les candidats. C’est la première fois que les élections auront lieu sur les symboles du parti pour les corporations municipales.

Les élections sont également considérées comme un tournant décisif pour le ministre en chef Jai Ram Thakur. Des trois nouvelles corporations municipales, Mandi relève du district d’origine de Thakur. Cela fait également des élections municipales un concours de prestige pour le BJP au pouvoir dans un concours direct avec le Congrès. Par ailleurs, avec les élections municipales, le BJP veut également tester les eaux avant les élections à l’Assemblée de 2022 dans l’État.

