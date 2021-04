Élection municipale de l’Himachal Pradesh 2021 Vote et résultats: tout ce que vous devez savoir sur les élections locales HP 2021 Sondage et résultats

Élections pour quatre corporations municipales et six Nagar Panchayats dans l’Himachal Pradesh le 7 avril

Élection municipale de l’Himachal Pradesh 2021 Vote et résultats Date: Les élections pour quatre corporations municipales et six panchayats de Nagar dans l’Himachal Pradesh auront lieu le 7 avril. Le mois dernier, la commission électorale de l’État a notifié le calendrier des quatre corporations municipales – Dharamshala, Mandi, Palampur et Solan – et six panchayats – Ani, Chirgaon, Nerwa, Nirmand, Kandaghat et Amb Nagar.

À l’exception de Dharamshala, les quatre corporations municipales et les six nagar panchayats sont nouvellement créées et se rendront aux élections pour la première fois. La société municipale de Dharamshala a été créée par le gouvernement du Congrès en 2015. La commission électorale de l’État a entamé le processus de tenue des élections le 13 mars.

Calendrier des élections municipales de l’Himachal Pradesh

Les candidatures pour l’élection ont été déposées du 22 au 24 mars. L’examen des candidatures a eu lieu le 25 mars et le retrait des candidatures le 27 mars. Dans une notification publiée le 10 mars, la commission avait également notifié le programme électoral. pour la conduite des élections de tous les pradhans des blocs de développement Chopal et Tutu du district de Shimla et du bloc de développement Dharampur du district de Mandi.

Date du scrutin de la Société municipale de l’Himachal Pradesh

Le scrutin aura lieu de 8 h à 16 h le 7 avril (jeudi).

Résultats de la Société municipale de l’Himachal Pradesh

Le dépouillement des votes aura lieu au siège municipal immédiatement après le vote du 7 avril (jeudi).

Résultats des élections du conseil municipal de l’Himachal Pradesh et des panchayats de Nagar

En janvier de cette année, la commission avait organisé des élections pour 394 membres de quartier dans 29 conseils municipaux et 21 nagar panchayats. Cependant, la commission n’a pas inclus les nagar panchayats nouvellement créés dans le processus électoral. L’élection a vu un taux de participation de 69,30 pour cent avec 2,06 lakh personnes exerçant leurs droits. Le taux de participation le plus élevé a été enregistré à Una (76,20%), suivi de Solan 71,90%, Kangra 70,80%, Bilaspur 70,20% et Hamirpur 70,10%. Le taux de participation le plus faible a été enregistré à Shimla (62,40%) et à Mandi (63,50%).

Le Congrès et le BJP ont tous deux revendiqué la victoire lors de cette élection. Le ministre en chef de l’Himachal Pradesh, Jai Ram Thakur, a remercié les électeurs pour la «victoire historique» du BJP. Les élections municipales et panchayat dans l’état de la colline ne sont pas organisées sur les symboles du parti, mais les candidats sont soutenus par les partis. Le président de l’Himachal BJP, Suresh Kashyap, a remporté la victoire dans environ 75% des conseils et panchayats de l’État tandis que le chef de l’État du Congrès, Kuldeep Singh Rathour, a remporté la victoire dans 70% des organes civiques.

