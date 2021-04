Élection Nandigram 2021: Chaos le jour du scrutin alors que Mamata Banerjee et Suvendu Adhikari se battent – Top Developments

Mamata Banerjee à Nandigram

Élection au Bengale occidental 2021, Nandigram: Un chaos massif a éclaté à cause de la présence de Mamata Banerjee dans un bureau de vote à Nandigram où le scrutin est en cours lors de la deuxième phase des élections à l’Assemblée du Bengale occidental. La situation est tendue à Nandigram, où Mamata Banerjee mène la bataille la plus dure de sa vie contre son protégé Suvendu Adhikari. Selon les rapports, les partisans du TMC ont affirmé qu’ils n’étaient pas autorisés à voter par certains travailleurs du BJP. Plus tard, Mamata Banerjee a atteint le stand avec des centaines de partisans à la suite desquels des partisans du parti safran sont sortis pour protester contre le ministre en chef. Les partisans du BJP ont demandé à Mamata Banerjee de quitter la région. Ils ont affirmé que Mamata Banerjee avait amené des gens de l’extérieur. La zone où le chaos a éclaté est dominée par les minorités et est en ébullition depuis le matin.

S’adressant aux journalistes à Nandigram, les femmes soutenant le parti safran ont déclaré que les gens d’une communauté particulière les détestaient et que beaucoup de gens venaient de l’extérieur. Les partisans du TMC, quant à eux, ont allégué qu’ils avaient été bloqués par certaines personnes et n’avaient pas été autorisés à voter. La police et les forces centrales ont réussi à les empêcher de se heurter et à les arrêter. Mamata Banerjee était toujours présente à l’isoloir. Elle s’est également entretenue au téléphone avec le gouverneur Jagdeep Dhankhar et a déclaré: «… Ils n’ont pas permis à la population locale de voter. Depuis le matin, je fais campagne… Maintenant, je fais appel à vous, s’il vous plaît voir… »

#WATCH | Des slogans ont été lancés après l’arrivée du CM du Bengale occidental Mamata Banerjee à l’isoloir de Nandigram. pic.twitter.com/uhhSzfOknF – ANI (@ANI) 1 avril 2021

Plus tôt dans la journée, le convoi de Suvendu Adhikari avait été attaqué. Selon les rapports, des pierres ont été jetées sur la cavalcade de Suvendu, mais elle a raté et heurté une voiture des médias à la place. L’incident a eu lieu dans la région de Takapura à Nandigram. En outre, un véhicule du personnel des médias a été attaqué près du stand numéro 170 à Kamalpur, Nandigram. Suvendu Adhikari a affirmé que les dirigeants du TMC étaient derrière l’attaque. «Ce sont les travaux des Pakistanais,« Jay Bangla »est un slogan du Bangladesh. Il y a des électeurs d’une communauté particulière à ce stand qui font cela », a déclaré Adhikari en s’adressant aux journalistes.

Le chef du BJP a également déclaré que 70% des sondages avaient été effectués et que dans les régions où les partisans du BJP étaient majoritaires, ils auraient plus de 90% de participation. «La gestion du stand du BJP ka bahut tagda hai… khel khatam hai (la gestion du stand du BJP est très solide… le jeu est terminé)», a déclaré Suvendu, confiant, interrogé sur les sondages dans sa région.

