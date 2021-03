Élection Nandigram 2021: Roadshow vs Padyatra en démonstration de force par Amit Shah et Mamata Banerjee le dernier jour de la campagne

Suvendu Adhikari a qualifié Mamata Banerjee d’étranger à Nandigram.

Le centre de la bataille politique du Bengale occidental, Nandigram, procédera au scrutin lors de la deuxième phase le 1er avril. La ministre en chef Mamata Banerjee se dispute depuis le siège contre Suvendu Adhikari, qui était autrefois son proche collaborateur et avait rejoint le BJP en décembre l’année dernière. La campagne prenant fin aujourd’hui pour la phase 2, le BJP et le TMC ont fait preuve de force dans la circonscription en empruntant la route. Alors que le ministre de l’Intérieur de l’Union et chef du BJP, Amit Shah, a organisé une tournée avec Suvendu Adhikari, Banerjee a participé à un «padayatra».

Alors que Suvendu Adhikari a qualifié Mamata Banerjee d’étranger à Nandigram, le CM a accusé la famille Adhikari d’être impliquée dans l’incident de 2007 qui a conduit au mouvement Nandigram contre le gouvernement de gauche au pouvoir.

S’adressant aux gens de Sona Chura de Nandigram, Banerjee a exhorté les électeurs à enterrer politiquement le BJP et à les chasser de Nandigram et du Bengale occidental. Elle a affirmé que Nandigram était sa place. «J’aurais pu me présenter dans n’importe quelle autre circonscription, mais j’ai choisi Nandigram pour rendre hommage aux mères et aux sœurs de cet endroit. Pour saluer le mouvement Nandigram, j’ai choisi Nandigram plutôt que Singur… Rappelez-vous, si je suis entré dans Nandigram une fois, je ne partirai pas. Nandigram est ma place, je vais rester ici », a déclaré Mamata Banerjee.

Amit Shah, pour sa part, a réaffirmé qu’Adhikari allait remporter les élections. «En regardant l’enthousiasme parmi les gens de Nandigram, il est clair que le candidat du parti Bharatiya Janata, Suvendu Adhikari, va gagner d’ici. Le moyen le plus simple de ramener le «parivartan» est de s’assurer que Mamata Didi perdra face à Nandigram », a-t-il déclaré.

Mamata Banerjee campe à Nandigram depuis trois jours, une décision que ses adversaires ont qualifiée de nervosité. Le chef du BJP, Amit Malviya, a déclaré: «Il y a 30 sièges dans la phase deux des sondages au Bengale mais Mamata Banerjee n’a pas pu sortir de Nandigram ces 3 derniers jours! Malgré sa nervosité apparente et son maintien dans la circonscription, ignorant les autres sièges au scrutin, elle est en train de perdre … BJP va balayer la phase deux!

Sur les 294 sièges du Bengale occidental, 30 se rendront aux urnes en phase de condo le 1er avril. Le dépouillement des votes aura lieu le 2 mai.

