Élection partielle à l’assemblée de Bhabanipur : Mamata commence sa campagne aujourd’hui ; Le BJP annoncera bientôt son candidat, le Congrès se retire

Dans sa tentative de conserver le poste de CM, Mamata Banerjee commencera sa campagne pour l’élection partielle de l’Assemblée dans la circonscription de Bhabanipur à partir de mercredi. Les scrutins partiels dans trois sièges d’assemblée – Bhabanipur, Jangipur et Samserganj – auront lieu le 30 septembre et le dépouillement des votes se fera le 3 octobre.

Le TMC a annoncé dimanche dernier le nom de Banerjee comme candidate du parti pour l’assemblée de Bhabanipur qui est considérée comme son siège traditionnel. Il a été libéré par le ministre de l’Agriculture du Bengale occidental, Sobhandeb Chattopadhyay, en mai, laissant la place à Banerjee pour contester.

La supremo du TMC, qui a perdu les élections face à sa bête noire Suvendu Adhikari à Nandigram, devra se faire élire à l’Assemblée dans les six mois suivant les scrutins de l’Assemblée pour conserver la présidence de son CM, conformément aux normes constitutionnelles.

Pendant ce temps, le BJP a annoncé mardi qu’il annoncerait le nom du candidat dans un jour ou deux, c’est-à-dire mercredi ou jeudi.

Le secrétaire général de l’État du BJP, Sayantan Basu, a déclaré au PTI que les noms des candidats pour Bhabanipur ainsi que deux autres sièges de l’assemblée à Murshidabad seront décidés « dans un jour ou deux ». Plus tôt dans la journée, le chef de l’État du BJP, Dilip Ghosh, a déclaré qu’un candidat pour Bhabanipur pourrait être choisi d’ici mercredi ou jeudi.

