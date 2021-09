Élection partielle de Bhabanipur : avec 80 dirigeants dans 8 circonscriptions, le BJP organise un méga show le dernier jour de la campagne

in

Dans une contre-offensive, plusieurs dirigeants et ministres du TMC s’adressent à un rassemblement public à travers la circonscription au bâton pour le ministre en chef Mamata Banerjee.

Alors que la campagne pour l’élection partielle du 30 septembre au siège de l’assemblée de Calcutta à Bhabanipur devrait se terminer lundi à 17 heures, le BJP a lancé une dernière poussée à haute tension avec 80 de ses dirigeants dans la rue pour générer un soutien à la candidate du parti Priyanka Tibrewal. Dans une contre-offensive, plusieurs dirigeants et ministres du TMC s’adressent à un rassemblement public à travers la circonscription au bâton pour le ministre en chef Mamata Banerjee.

Le BJP a présenté 80 dirigeants dans 80 emplacements répartis dans 8 quartiers sur le siège de l’assemblée. Le BJP a annoncé dimanche soir que 10 chefs de parti se rendraient lundi dans chacun de ces huit services civiques. Le chef de l’opposition à l’Assemblée du Bengale occidental Suvendu Adhikari, le chef du BJP de l’État Sukanta Majumdar, le vice-président national du parti Dilip Ghosh et les chefs du parti Debasree Chaudhari, Arjun Singh et Swapan Dasgupta font partie de ceux qui participeront aux campagnes du parti.

La circonscription comprend huit quartiers du corps civique avec un total de 206 389 électeurs. Plus de 20 pour cent des habitants de Bhabanipur sont musulmans, tandis que les sikhs et les hindous ne parlant pas le bengali représentent environ 34 pour cent de la population locale.

“Les électeurs seront amenés à réaliser qu’il est de leur responsabilité de veiller à ce que l’honneur du Bengale occidental soit restauré”, a déclaré un communiqué publié par le vice-président de l’État du BJP, Pratap Banerjee.

Le TMC a également organisé des campagnes auxquelles s’adresseront Mamata Banerjee et une foule de ministres et de hauts dirigeants du parti. “Nous devons nous assurer que Mamata Banerjee gagne avec une marge d’au moins 0,1 million de voix”, a déclaré le neveu du ministre en chef et secrétaire général national de TMC, Abhishek Banerjee, lors d’une réunion dimanche soir.

Outre Banerjee, Priyanka Tibrewal du BJP et Srijib Biswas du CPI (M) se disputent depuis Bhabanipur dans le sud de Calcutta. Le Congrès a décidé de ne pas y présenter de candidat. Le vote aura lieu le 30 septembre et le dépouillement se fera le 3 octobre.

