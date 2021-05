Élection partielle de Hartlepool: le gonflable Boris Johnson marque une «victoire historique» | UK | Nouvelles

Le gonflable de 9 mètres a été installé près de l’entrée du centre de loisirs où le décompte des élections partielles avait eu lieu hier soir. Les conservateurs ont pris le siège dans le comté de Durham dans un coup humiliant pour Keir Starmer et son parti travailliste, qui avaient considéré le siège comme une place forte.

S’adressant exclusivement au Daily Express aujourd’hui, l’homme derrière le mystère gonflable Boris a déclaré: «Aujourd’hui, nous voulions signifier la victoire historique.

«C’était le consensus que les conservateurs allaient toujours gagner ici. En fait, il est arrivé au point où je ne connaissais personne qui allait voter pour le parti travailliste.

«Nous ne l’aurions pas mis en place si le parti de Boris n’avait pas gagné. C’était pour marquer la victoire. Son parti n’a pas eu le contrôle de Hartlepool depuis des décennies, peut-être jamais.

“C’était vraiment une poussée d’adrénaline.”

Le père, qui ne veut pas être nommé, fait partie d’un groupe qui s’est appelé «The Hartlepool Wombles».

Ils disent qu’ils ont pour mission de répandre de la joie après cette année difficile et de montrer leur ville sous un jour positif.

Et la vidéo sur Teesside Live montre le gonflable caricatural devant le centre de loisirs la nuit dernière, alors que les votes pour Jill Mortimer, une agricultrice de Thirsk, dans le Yorkshire du Nord, l’emportaient progressivement sur ceux en faveur du Dr Paul Williams du Labour.

Le représentant de «Hartlepool Wombles», qui a fait fabriquer et imprimer le gonflable au Japon, a ajouté: «Nous avons pris conscience que le candidat travailliste avait perdu et avons donc décidé de mettre le gonflable en place au petit matin.

“Les gens étaient curieux. Ils voulaient voir quelque chose d’un peu différent.”

Mme Mortimer a décrit sa victoire aux élections partielles comme un “résultat vraiment historique”.

Donnant un discours après le résultat, le député nouvellement élu a déclaré: «Je suis incroyablement fier de la campagne que mon équipe et moi avons menée à Hartlepool – elle est basée sur des problèmes locaux qui préoccupent réellement la communauté d’ici, et je voudrais merci à tous les habitants de cette grande ville qui y ont répondu si positivement.

«Je suis également extrêmement fier d’être le premier député conservateur à Hartlepool depuis 57 ans.

“Non seulement cela, je suis la première femme à être élue députée de cette ville.”

Elle a poursuivi: «C’est un résultat vraiment historique et une journée mémorable.

«Les travaillistes ont pris les gens de Hartlepool pour acquis pendant trop longtemps.

“J’ai entendu cela maintes et maintes fois sur le pas de la porte et les gens en ont eu assez et maintenant, grâce à ce résultat, les gens ont parlé et ont clairement fait savoir qu’il était temps de changer.”

Le candidat battu du Labour, le Dr Williams, a tweeté: “Un grand merci à tous ceux qui ont voté pour moi à Hartlepool et aux incroyables bénévoles travaillistes qui ont travaillé si dur. les enfants à l’école. “