Élection partielle de Hartlepool: les conservateurs ont donné une avance de 17 points sur le parti travailliste – nouveau sondage | Politique | Nouvelles

Le sondage a été réalisé par Survation pour Good Morning Britain d’ITV, du 23 au 29 avril – avant que le Premier ministre Boris Johnson ne fasse la une des journaux sur le financement de la rénovation de son appartement de Downing Street. Les résultats du sondage ont montré que les conservateurs avaient une avance de 17 points sur les travaillistes avant les élections de jeudi. Cela intervient comme l’a déclaré le Premier ministre Boris Johnson lors d’une visite à Hartlepool: “J’ai toujours cru que ce serait un combat difficile, et je pense toujours que c’est le cas.”

M. Johnson a ajouté qu’il espérait que les électeurs se concentreraient sur les “opportunités massives” que les conservateurs avaient apportées en livrant le Brexit. Les habitants de Hartlepool ont soutenu la sortie de l’Union européenne de 70% en 2016.

Il a déclaré: “Ici à Hartlepool, par exemple, vous avez une communauté fantastique qui a voté pour le changement en 2016 et nous apportons ce changement et j’espère qu’ils se présenteront et voteront à nouveau pour le changement.”

Malgré l’avertissement de M. Johnson concernant une course «difficile» aux urnes, Shane Moore, le chef indépendant du conseil de Hartlepool, a déclaré au Telegraph que le sentiment sur le terrain est que les conservateurs gagneront. Il a dit: “C’est à eux de perdre.

«Hartlepool au fil des ans était le Parti travailliste de bout en bout. Les gens disaient:« J’ai voté pour le Parti travailliste parce que mon père a voté pour le Parti travailliste », mais il a été brisé et il est difficile de récupérer ces votes. Presque perversement, Boris Johnson a, bizarrement, réussi à parler davantage à la classe ouvrière et à Hartlepudlian. “

