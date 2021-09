in

Dix ans plus tard, Mamata Banerjee est de retour dans son bastion pour continuer comme ministre en chef depuis qu’elle a perdu les élections à Nandigram.

Le Congrès de Trinamool a annoncé que le ministre en chef Mamata Banerjee contesterait l’élection partielle de l’Assemblée de Bhabanipur le 30 septembre. Le scrutin aura lieu parallèlement aux élections à deux sièges dans le district de Murshidabad – Samserganj et Jangipur où le scrutin n’a pas pu élections législatives en huit phases plus tôt cette année. Le dépouillement des votes aura lieu le 3 octobre.

En 2011, lorsque le TMC a mis fin au règne de trois décennies du Front de gauche, Banerjee, qui ne s’était pas présenté aux élections à l’époque, s’était replié sur le siège de l’assemblée de Bhabanipur pour conserver le poste de ministre en chef.

Dix ans plus tard, Banerjee est de retour dans son bastion afin de continuer en tant que ministre en chef depuis qu’elle a perdu les élections à Nandigram aux mains de Suvendu Adhikari du BJP lors des élections législatives de 2020.

Pendant ce temps, le BJP a déclaré qu’il convoquerait une réunion de ses dirigeants d’État mardi pour finaliser ses candidats pour les trois scrutins annexes. L’Indian Express a cité des sources disant que le BJP aurait une tâche difficile à sélectionner son candidat pour le scrutin de Bhabanipur, certains de ses dirigeants pensant qu’il s’agit d’une cause perdue.

