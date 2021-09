Élection partielle de l’assemblée de Bhabanipur : Priyanka Tibrewal sera le pari du BJP contre Mamata Banerjee ? Annonce du nom du candidat probable aujourd’hui

in

Alors que l’unité d’État du BJP a proposé six noms à la direction centrale, les spéculations vont bon train sur le fait que le parti s’est concentré sur l’avocate Priyanka Tibrewal pour le concours à haute tension.

Le BJP devrait annoncer aujourd’hui le nom du candidat qui affrontera le ministre en chef du Bengale occidental, Mamata Banerjee, lors de la prochaine élection partielle de l’Assemblée à Bhabanipur. Alors que l’unité d’État du BJP a proposé six noms à la direction centrale, les spéculations vont bon train sur le fait que le parti s’est concentré sur l’avocate Priyanka Tibrewal pour le concours à haute tension.

Tibrewal, qui était le conseiller juridique de Babul Supriyo, a rejoint le BJP en août 2014 et est actuellement le vice-président de l’aile jeunesse de l’État du BJP. Elle a également été pétitionnaire dans les affaires de violence post-électorale devant le tribunal de grande instance de Calcutta, ce qui a finalement conduit le tribunal à ordonner une enquête du CBI.

« Le parti m’a consulté et m’a demandé mon avis pour savoir si j’aimerais ou non contester depuis Bhabanipur. Il y a beaucoup de noms et je ne sais pas encore qui sera le candidat. Je tiens à remercier les hauts dirigeants de mon parti pour m’avoir soutenu pendant toutes ces années », a déclaré Tibrewal, cité par News18.

“Si mon parti m’aligne de Bhabanipur contre Mamata Banerjee, je ferai de mon mieux et j’espère que les gens me soutiendront dans cette bataille de la justice contre l’injustice”, a-t-elle ajouté.

Un autre nom promis par l’unité d’État du BJP est celui de Biswajit Sarkar, frère de l’employé du BJP Abhijit Sarkar, qui aurait été assassiné par des employés de TMC à Calcutta le 2 mai, le jour où les résultats des élections de l’assemblée de l’État ont été proclamés.

La liste comprend également le nom de Tathagata Roy, chef vétéran du BJP et ancien gouverneur de Meghalaya et Tripura. Rudranil Ghosh, qui était le candidat du BJP dans la circonscription lors des élections du début de l’année, figure également sur la liste.

L’unité d’État du BJP a annoncé mardi qu’elle annoncerait le nom du candidat dans un jour ou deux, c’est-à-dire mercredi ou jeudi. Il a déjà annoncé que la bête noire de Banerjee, Suvendu Adhikari, ne contestera pas le bypoll contre Banerjee.

Banerjee avait quitté son siège traditionnel pour se battre à Nandigram lors des élections législatives plus tôt cette année, mais a perdu contre Adhikari qui a contesté sur un ticket BJP. Adhikari est maintenant le chef de l’opposition à l’Assemblée du Bengale occidental.

D’un autre côté, le Congrès – un jour après avoir promis de présenter son candidat contre Banerjee – a fait volte-face et a déclaré que le parti ne mettra personne contre la supremo du Congrès de Trinamool.

