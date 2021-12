Élection partielle du North Shropshire : ce que la victoire historique de Lib Dem signifie pour Boris Johnson – aperçu | Royaume-Uni | Des nouvelles

Jeudi soir, les libéraux-démocrates ont remporté l’élection partielle du North Shropshire après avoir obtenu une majorité de 5 925 voix, ce qui représente un basculement de 34% en leur faveur.

L’élection partielle avait été déclenchée après la démission de l’ancien député de la région, Owen Paterson, pour avoir enfreint les règles parlementaires sur le lobbying.

Jusqu’à hier soir, le Parti conservateur avait occupé le siège du North Shropshire au Parlement pendant près de 200 ans.

La candidate Lib Dem Helen Morgan, a terminé avec 17 957 voix par rapport à son plus proche challenger, le candidat conservateur, le Dr Neil Shastri-Hurst, qui a terminé avec 12 032. Un taux de participation de 46,2% a également été enregistré.

Mme Morgan a déclaré que sa victoire signifiait que la « fête était terminée » pour Boris Johnson.

S’exprimant ensuite, elle a déclaré: « Ce soir, les habitants du North Shropshire ont parlé au nom du peuple britannique.

« Votre gouvernement (de Boris Johnson), fondé sur des mensonges et des fanfaronnades, sera tenu pour responsable. Il sera examiné, il sera contesté et il peut et sera vaincu. »

Au total, 14 candidats se sont présentés lors de l’élection partielle de jeudi, la troisième place revenant à Ben Wood du Labour.

En effet, de récents sondages ont montré que la popularité de M. Johnson auprès du public britannique commençait à être inférieure au leader travailliste, Sir Keir Starmer.

Une enquête indépendante menée par Ipsos MORI – entre le 3 et le 10 décembre – a montré que 13% de plus de ses répondants considèrent désormais Sir Keir comme un Premier ministre plus approprié que M. Johnson.

Le Premier ministre a encore plus de deux ans pour son premier mandat à la tête du gouvernement, mais les événements de ces dernières semaines jetteront un doute sur sa capacité à durer.