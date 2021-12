Élection présidentielle : la bataille pour l’âme du Chili

Kast et Boric avaient obtenu respectivement 28 et 25,7% des voix populaires – bien en deçà des 50% requis pour remporter le combat présidentiel – lors du premier tour qui s’est tenu en novembre.

Le Chili est en équilibre sur le fil du rasoir. Les deux principaux prétendants, le néolibéral et social-conservateur Antonio Kast et Gabriel Boric, un social-démocrate progressiste, se disputent la victoire au second tour de l’élection présidentielle, prévu le 19 décembre 2021.

Kast et Boric avaient obtenu respectivement 28 et 25,7% des voix populaires – bien en deçà des 50% requis pour remporter le combat présidentiel – lors du premier tour qui s’est tenu en novembre. Le taux de participation était faible à 47 pour cent, ce qui est surprenant étant donné qu’après une explosion sociale à l’échelle nationale, le Chili est en train d’écrire une nouvelle constitution. Les 46 pour cent restants des voix étaient allés à d’autres candidats.

La bataille de dimanche à la campagne électorale est au centre de la politique chilienne. La participation devrait rester encore faible, ce qui rend le concours quelque peu intrigant. Boric a un léger avantage. Yasna Provoste qui avait obtenu 11,6 % des voix a soutenu sa candidature. Le Nouveau Pacte social, la coalition de centre-gauche, a été au pouvoir pendant la majeure partie de la période 1990-2018. Boric a également reçu le soutien du socialiste démocrate Marco Enriques Ominami (7,6 % des voix populaires). Admirateur de la Corée du Nord, le marxiste-léniniste Eduardo Artes (1,5%) s’est refusé à soutenir mais ses partisans devraient voter pour Boric.

Kast a réduit l’écart avec un soutien pratique de la coalition de centre-droit au pouvoir, Vamos por Chile. Le candidat du président Sebastian Pinera, Sebastian Sichell, a récolté à peine 12,7% des voix populaires au premier tour. Populiste-conservateur par ailleurs, Franco Parisi avait fait campagne sur une plateforme anti-système, recueillant 12,9% des suffrages. Faisant campagne en ligne depuis les États-Unis, Parisi a reçu un bon soutien des mécontents, en particulier dans la région minière d’Antofagasta dans le nord. La région productrice de cuivre se sent éloignée du lointain Santiago où se concentrent pouvoir et richesse. Sa base de soutien semble être partagée entre Kast et Boric.

Kast se déplace pour s’appuyer sur le milieu politique. Le néolibéral, qui prône l’ordre public et les allégements fiscaux, assure que ses plans économiques ne sont « pas figés ». Il a dilué sa position sur la privatisation de Codelco – le monopole public du cuivre. Le social-conservateur reste farouchement anti-avortement et anti-droits LGBTQ. De son côté, Boric a assuré aux entreprises privées que le changement économique ne serait que progressif. Il propose un filet de sécurité sociale, des réformes des retraites, les droits des femmes et une augmentation des redevances minières et de l’impôt sur la fortune.

L’élection de dimanche s’est transformée en un combat entre « l’espoir » et la « peur ». Les médias sociaux battent leur plein, décrivant Boric comme « communiste » – à la manière d’un autre Salvador Allende. Kast engendre la peur, en particulier chez les femmes. Il est un fervent partisan du patriarcat et de l’inégalité des femmes dans le mariage. Il a promis d’abolir le ministère des femmes. Il est un admirateur de la dictature militaire du général Augusto Pinochet (1973-90). La révélation que son père Michael Kast était membre du parti nazi allemand n’a peut-être pas aidé sa cause.

Un taux de participation plus élevé aiderait Boric. Il cible les apathiques et ceux du milieu. La dynamique générationnelle est en marche : les électeurs de plus de 50 ans ont tendance à privilégier Kast ; ceux de moins de 30 ans sont pour la plupart avec Boric. Toutes les élections présidentielles depuis 1990 ont été décidées au second tour. Mais les coalitions dominantes de centre-droit et de centre-gauche qui dirigent le Chili depuis la « transition » vers la démocratie en 1990 ne sont pas en conflit. Les partis établis de longue date semblent s’être vidés.

C’est plus qu’une élection présidentielle. C’est une bataille pour l’âme du Chili. Le pays est en train de rédiger une nouvelle constitution. Pendant deux ans, les Chiliens ont pesté contre l’ordre néolibéral qui n’a fonctionné que pour les puissants et les riches. Augusto Pinochet a inscrit les idées de libre marché de Milton Friedman et Friedrich Hayek dans la constitution. La Constitution de 1980 envisage l’État comme l’outil pour maintenir l’ordre et faciliter le fonctionnement du marché. Elle a promu la subsidiarité de l’État au nom de la décentralisation et de l’efficacité. Éducation, soins de santé, retraite, terres, eau, coût des biens et services – tout ce qui touche au social est entre des mains privées. La Constitution reconnaît des « libertés » et non des « droits » ; par exemple, on est libre de poursuivre des études supérieures à condition de payer pour cela. Il n’y a pas de droits pour les communautés autochtones ; ici, tous sont « chiliens » – et c’est tout.

Les manifestations en série qui ont commencé par une hausse des tarifs du métro se sont transformées en « explosion sociale » (Estallido Social). Le 25 octobre 2019, plus de 1,2 million de Chiliens avaient convergé à Santiago pour protester contre les inégalités sociales. Dans ce qu’on a appelé « la plus grande marche du Chili », les Chiliens ont exigé un nouveau pacte social dans lequel l’État défendrait les droits de citoyenneté contre le libre fonctionnement d’une économie de marché. N’eut été le déclenchement de la pandémie de Covid-19 qui a mis un terme aux manifestations, la « déchaînement » aurait pu produire soit le renversement du système actuel, soit un coup d’État militaire.

La classe politique chilienne et les sections conservatrices de la société ont vu l’écriture sur le mur. Un référendum populaire a eu lieu en octobre 2020 qui a posé deux questions : (i) Voulez-vous une nouvelle constitution ? (ii) Et si oui, qui doit l’écrire ? Une combinaison de membres du parlement et de membres élus par le peuple ; ou exclusivement des membres élus par le peuple. Le verdict était sans ambiguïté : 78 % des Chiliens ont dit « Oui » pour une nouvelle constitution ; & 79% voulaient qu’il soit rédigé par un organe exclusivement élu par le peuple. Davantage de femmes, puis d’hommes, avaient été le fer de lance de la manifestation. Le Chili est en train d’écrire la toute première constitution au monde où la moitié des membres de l’Assemblée constituante sont des femmes. Si elle est approuvée lors d’un nouveau référendum l’année prochaine, la nouvelle constitution marquerait l’aube d’un nouveau pacte social au Chili.

Le prochain président superviserait la transition vers un nouvel ordre constitutionnel et politique. Ce que les Chiliens recherchent, c’est une constitution qui favoriserait une croissance inclusive – une économie de marché avec protection sociale, une identité plurinationale, une justice de genre et, bien sûr, une protection sociale. Boric a apporté son soutien à une nouvelle constitution ; les conservateurs, dont Antonio Kast et le président Sebastian Pinera, restent opposés au remplacement de l’ancien document néolibéral. Le vote de dimanche décidera où va le Chili à partir d’ici ? La bataille pour l’âme du Chili fait rage.

(*Abdul Nafey, retraité en tant que professeur d’études latino-américaines de la School of International Studies, Jawaharlal Nehru University.

** Devika Misra est une spécialiste du régionalisme latino-américain et de l’intégration régionale. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online. La reproduction de ce contenu sans autorisation est interdite).

