Élection UP 2022, AAP Tiranga Yatra à Ayodhya aujourd’hui: Manish Sisodia et Sanjay Singh lanceront la campagne de sondage UP du parti

Élection de l’Uttar Pradesh 2022, AAP Tiranga Yatra Ayodhya aujourd’hui Dernière mise à jour : Le parti Aam Aadmi organisera un « Tiranga Yatra » à Ayodhya aujourd’hui.

Dernières nouvelles de l’Uttar Pradesh AAP Tiranga Yatra aujourd’hui : Le parti Aam Aadmi sortira un « Tiranga Yatra » à Ayodhya aujourd’hui et fera probablement des arrêts au temple Ram et à Hanumangarhi. Les dirigeants de l’AAP, Manish Sisodia et Sanjay Singh, dirigeront le Tiranga Yatra de l’AAP à Faizabad, qui débutera au mausolée du XVIIIe siècle de Nawab Shujauddaulah et se terminera au parc Gandhi de la ville.

Lundi, Sisodia et Singh ont offert des prières spéciales au temple Ram Janmabhoomi et Hanumangarhi alors qu’ils lançaient la campagne du parti pour les élections de 2022 dans l’Uttar Pradesh. Sisodia, le vice-ministre en chef de Delhi, et Singh, le responsable de l’AAP pour les affaires de l’Uttar Pradesh, ont offert leurs prières au milieu des chants de mantras. Ils ont également pris un bain sacré dans la rivière Saryu et ont déjeuné avec des sadhus.

Les dirigeants de l’AAP ont également rencontré des voyants qui les ont invités au temple ‘Bada Sthan’, où Sisodia et Singh ont été chaleureusement accueillis. Ils ont également mangé avec les sâdhus d’Ayodhya. Le déjeuner de nourriture végétarienne préparé dans ‘Desi Ghee’ a réuni plus de 100 sâdhus éminents. “Ram Rajya est toujours la plus grande source d’inspiration pour une gouvernance et une administration propres”, a déclaré Sisodia.

“Avec la grâce du seigneur Ram et les bénédictions des saints, l’AAP sous la direction du ministre en chef de Delhi Arvind Kejriwal est en train de devenir une nouvelle définition de la politique d’honnêteté et de développement.” Le Tiranga Yatra qui sera retiré par le parti à Ayodhya donnera une nouvelle dimension à cette politique, a-t-il ajouté. “Avec les bénédictions de Shri Ramchandra ji, nous élèverons le drapeau tricolore et enseignerons le vrai nationalisme”, a déclaré Sisodia.

Le parti au pouvoir à Delhi lançant sa campagne dans l’Uttar Pradesh depuis Ayodhya – la ville du site religieux le plus contesté du pays – devient symboliquement important. Les partis politiques, dont le BJP, le SP et le BSP, ont utilisé Ayodhya pour lancer leurs campagnes alors que l’élan se renforce pour les élections de 2022.

Le verdict de la Cour suprême de 2019 ouvrant la voie à la construction du temple Ram sur le site contesté a ramené la question d’Ayodhya au centre de la scène avant les scrutins cruciaux.

Le parti a déjà éliminé Tiranga Yatra à Noida et Agra comme précurseur du grand événement à Ayodhya. Il prévoit en outre d’éliminer Tiranga Yatra dans les 403 circonscriptions électorales de l’État où il prévoit de présenter des candidats.

