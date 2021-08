Élection UP 2022 : Akhilesh Yadav accuse le BJP-RSS de conspirer au niveau de la cabine pour tromper la démocratie ; Le BJP riposte

in

Il a déclaré que le gouvernement du BJP avait mis un point d’interrogation sur l’équité et la transparence de la commission électorale. (PTI)

Le parti d’opposition Samajwadi a dénoncé aujourd’hui le BJP au pouvoir dans l’Uttar Pradesh, l’accusant d’élaborer une stratégie pour « tromper la démocratie ». L’ancien ministre en chef de l’UP, Akhilesh Yadav, a déclaré aujourd’hui que le BJP importait des travailleurs du RSS d’autres États pour fomenter un complot au niveau du stand et tromper la démocratie.

Dans un article publié sur Facebook hier, une déclaration du porte-parole en chef Rajendra Chaudhary a cité Akhilesh Yadav disant que le BJP ne respecte pas la Constitution et est occupé à élaborer une stratégie pour tromper la démocratie. « Des travailleurs RSS d’autres États sont envoyés dans les villages de l’UP pour préparer un complot au niveau du stand. Le parti Samajwadi bénéficie d’un soutien massif dans l’Uttar Pradesh. Craignant cela, le BJP veut détruire le caractère sacré du système démocratique. Cet acte du BJP est contraire à la Constitution indienne et aux sentiments du public. Le gouvernement du BJP n’a pas seulement créé l’anarchie dans l’État, mais a commis un grave péché en arrêtant le développement de l’État. Le BJP est déterminé à humilier le mandat public par la tromperie », a déclaré Akhilesh Yadav.

Il a déclaré que le gouvernement du BJP avait mis un point d’interrogation sur l’équité et la transparence de la commission électorale. « Le récent incident de ‘cambriolage numérique’ où un jeune a créé de fausses cartes d’identité d’électeur via le site Web de la Commission électorale de l’UP est une affaire très sérieuse. Il devrait y avoir une enquête dans tout l’État pour de telles escroqueries, afin que l’on sache si cela est fait sous le patronage de l’État. Ce n’est pas une question de sécurité de la Commission électorale mais une question de dignité. La démocratie est honteuse à cause de nombreux incidents de ce type », a déclaré Yadav.

Le chef du SP a déclaré que le parti safran a écrasé les droits civiques et que les dirigeants et les travailleurs des partis d’opposition sont harcelés avec un état d’esprit autoritaire. « Les jeunes sont désespérés, ils ont été trompés. Les femmes ont peur. Le fermier souffre. L’économie est dans une situation désespérée. L’homme ordinaire en a marre des politiques du gouvernement BJP », a déclaré Yadav.

D’un autre côté, le BJP a nié les allégations en disant que cela montre que Yadav a concédé sa défaite. “Les allégations du chef du SP Akhilesh Yadav d’un grand complot au niveau du stand par le BJP montrent qu’ils ont déjà trouvé une excuse pour la défaite dans les sondages de 2022 et oui, le BJP n’a pas besoin de faire venir des RSS de l’extérieur parce que les gens eux-mêmes ont rejoint RSS en raison de la mentalité talibanienne de SP », a déclaré le député du BJP Kannauj, Subrat Pathak.

मुखिया @yadavakhilesh के द्वारा भाजपा पर बूथ स्तर पर बड़ी साजिश का आरोप दर्शाता है कि वो 2022 की का पहले ही बहाना खोज लिए हैं और हाँ RSS के लोगों को से लाने की भाजपा को जरुरत नहीं ही के कारण से RSS मानसिकता से जुड़ गए हैं । – Subrat Pathak (@SubratPathak12) 25 août 2021

Notamment, le parti Samajwadi a déjà mobilisé ses travailleurs au sol par le biais de rassemblements cyclistes et de prabuddh sammelan (rencontre intellectuelle) pour augmenter sa part des voix dans les élections législatives de l’année prochaine.

