Élection UP 2022 : Akhilesh Yadav promet 300 unités d’électricité gratuite si le parti Samajwadi forme le gouvernement

Le chef du parti Samajwadi, Akhilesh Yadav, a déclaré aujourd’hui que si le SP est élu au pouvoir, il fournira 300 unités d’électricité gratuites aux utilisateurs domestiques. L’ancien ministre en chef a également déclaré que les agriculteurs recevront de l’électricité gratuite pour l’irrigation. Il a dit que les gens prennent souvent une nouvelle résolution pour le Nouvel An et puisque les Samajwadis sont en politique, donc quand SP formera un gouvernement, il travaillera pour le bien-être des pauvres.

« Une fois que le parti Samajwadi aura formé le gouvernement, 300 unités d’électricité domestique seront gratuites. Parallèlement à cela, les agriculteurs recevront de l’électricité gratuite pour l’irrigation comme avant », a déclaré Akhilesh Yadav en s’adressant aux travailleurs du parti à l’occasion du Nouvel An.

« घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 300 यूनिट बिजली समाजवादी सरकार में मुफ्त होगी। को सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त मिलेगी। » 2022 बनने पर श्री अखिलेश यादव जी का संकल्प- pic.twitter.com/qzZqb2vzmw – SamajwadiPartyMedia (@MediaCellSP) 1er janvier 2022

Akhilesh Yadav exprime également son chagrin face à la bousculade qui s’est produite plus tôt dans la journée à Vaishno Devi. Il a déclaré que les gens avaient rencontré de nombreuses difficultés en 2021 et a déclaré que le gouvernement du BJP n’avait pas aidé les personnes touchées en raison du verrouillage. Yadav a également accusé le gouvernement Yogi de ne pas aider les migrants qui ont parcouru des kilomètres pour rejoindre leur domicile depuis d’autres États.

Il a affirmé que seuls le parti Samajwadi et les ONG avaient aidé les pauvres pendant la crise. Akhilesh Yadav a également allégué que le gouvernement du BJP avait enregistré de faux cas contre les dirigeants du Samajwadi.

Akhilesh Yadav a également fouillé le gouvernement du BJP en réitérant qu’il avait attaqué la mauvaise personne à Kanpur, pensant qu’il était le fabricant de parfums Samajwadi. Le chef du SP a également déclaré que le parti annoncera davantage de promesses d’aide sociale qui seront incluses dans son manifeste. Il a également exhorté les travailleurs du parti à travailler pour gagner leurs stands et aider le SP à accéder au pouvoir.

