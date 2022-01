Élection UP 2022 : Akhilesh Yadav promet des ordinateurs portables aux étudiants si le parti votait au pouvoir

Cela survient quelques jours après que Yadav a promis 300 unités d’électricité gratuite aux ménages si son parti remportait les élections législatives.

Le président du Parti Samajwadi (SP), Akhilesh Yadav, a déclaré samedi que si son parti était élu au pouvoir dans l’Uttar Pradesh, des ordinateurs portables seraient distribués aux jeunes et aux étudiants de l’État. Cela survient quelques jours après que Yadav a promis 300 unités d’électricité gratuite aux ménages si son parti remportait les élections législatives.

Le chef du SP s’est également fortement opposé à la publication par la cellule médiatique du BJP de sa photo sur les réseaux sociaux, affirmant que le commerçant de parfums de Kanpur, récemment perquisitionné par le service des impôts sur le revenu, était présent aux côtés de Yadav lors d’une tournée en France.

Yadav a déclaré que la cellule légale de son parti déposerait un FIR contre la cellule informatique du BJP en charge de s’être livré à une « fausse propagande ».

« Le parti a déjà promis 300 unités et de l’électricité gratuite pour l’irrigation. Le parti décide de fournir des ordinateurs portables de la meilleure qualité aux jeunes et aux étudiants lors de leur arrivée au pouvoir », a déclaré Yadav aux journalistes ici.

« Nous avions distribué des milliers d’ordinateurs portables la dernière fois, et les bénéficiaires en bénéficient toujours pour aller de l’avant et prendre des dispositions pour leur emploi », a-t-il déclaré.

Le gouvernement de l’État Yogi Adityanath distribue également des smartphones et des tablettes aux jeunes. Alors que les élections d’État approchent à grands pas, les partis politiques sortent avec une multitude de promesses pour attirer les électeurs.

«Ils ont partagé ma photo de la France en disant que le commerçant d’ittar (parfum) arrêté à Kanpur se tenait à mes côtés. La cellule judiciaire du SP déposera définitivement un FIR contre lui », a déclaré Yadav, montrant également la photo lors de la conférence de presse.

« Le responsable de la cellule informatique du BJP propage des mensonges pour de l’argent en prenant le soutien du gouvernement indien et du gouvernement de l’Uttar Pradesh. Je demanderai à mon équipe numérique d’utiliser également sa photo et de dire aux gens qu’il est le plus grand menteur », a affirmé Yadav.

Lors d’un raid conjoint de l’impôt sur le revenu et de l’aile GST Intelligence, 177 crores de roupies en espèces et une grande quantité d’or et d’argent ont été récupérés dans la maison du marchand de parfums Piyush Jain à Kanpur ainsi que dans sa maison et son usine à Kannauj. Le commerçant a ensuite été arrêté.

Le parti safran avait allégué que Jain avait des liens avec le SP. Akhilesh Yadav, cependant, l’a nié avec véhémence. Quant à savoir si, en arrivant au pouvoir, son parti ferait quelque chose pour les étudiants issus de familles pauvres qui souhaitent étudier à l’étranger, Yadav a déclaré que le SP créerait un fonds à cet effet.

Il a également demandé à la Commission électorale que si elle décidait d’organiser des rassemblements virtuels pour les scrutins de l’Uttar Pradesh, une certaine somme de fonds devrait être accordée aux partis politiques qui n’ont pas les ressources nécessaires pour égaler le BJP.

Yadav a ajouté qu’il n’était pas en faveur du vote en ligne. Le président du SP a déclaré qu’il exhorterait également la commission électorale à surveiller les discours des dirigeants du BJP propageant la haine.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.