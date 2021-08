Élection UP 2022 : Amitabh Thakur, officier à la retraite de l’IPS, annonce qu’il luttera contre le scrutin contre le CM Yogi Adityanath

in

Thakur était en désaccord avec les gouvernements successifs de l’Uttar Pradesh.

Élection 2022 de l’Uttar Pradesh : Amitabh Thakur, officier à la retraite de l’IPS, a annoncé qu’il contesterait les sondages de l’UP contre le ministre en chef Yogi Adityanath. Notamment, le ministère de l’Intérieur a imposé une retraite anticipée obligatoire le 23 mars de cette année. Dans un tweet, Amitabh a déclaré que depuis qu’il avait exprimé son intention de contester un sondage contre Yogi Adityanath hier, tous ses collègues l’ont continuellement exhorté à se battre contre le CM. “Après avoir examiné sérieusement tous les aspects, j’ai décidé que je me battrai définitivement contre Yogi Adityanath, quel que soit l’endroit où il contestera les prochaines élections de Vidhan Sabha”, a déclaré Thakur.

Thakur a déclaré que Yogi Adityanath, en tant que CM, a mené divers travaux et politiques antidémocratiques, diviseurs, oppressifs et harcelants.

तमाम साथी खिलाफ चुनाव कह . चुनाव लड़ेंगे, मैं रूप चुनाव लडूंगा. pic.twitter.com/41zhECPKXP – AmitabhThakur (@Amitabhthakur) 14 août 2021

La femme d’Amitabh Thakur a déclaré à NDTV qu’il s’agissait pour lui d’un combat de principes. Thakur était en désaccord avec les gouvernements successifs de l’Uttar Pradesh. Thakur avait exhorté le ministère de l’Intérieur à changer d’état-cadre en 2017. Il était un officier IPS en 1992. Lors du précédent parti Samajwadi, il a été suspendu après qu’un audio d’une dispute verbale entre lui et Mulayam Singh Yadav soit devenu viral. Thakur avait accusé Mulayam Singh de l’avoir menacé. Cinq actions ministérielles ont également été engagées contre l’agent du SPI. Il a fait face à diverses allégations qui comprenaient des pratiques de corruption et la non-divulgation des actifs lorsqu’il a rejoint le service.

Bien qu’il ait par la suite soumis un compte annuel de ses actifs, il a été dit qu’il y avait des différences significatives dans ses déclarations annuelles de propriété. Selon un rapport dans l’Hindoustan, Thakur avait déposé un grand nombre de biens meubles et immeubles et PPF au nom de sa femme et de ses enfants. Il avait reçu divers cadeaux mais n’en avait pas informé le gouvernement.

L’élection de l’Uttar Pradesh aura lieu l’année prochaine où le BJP tentera de conserver le pouvoir tandis que le SP et le BSP tenteront de revenir au pouvoir.

