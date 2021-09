Élection UP 2022: BSP désavoue le gangster Mukhtar Ansari, pour aligner Bhim Rajbhar de Mau

Mukhtar Ansari : Mayawati a déclaré que le BSP veut changer l’image d’UP par le biais de la primauté du droit.

L’ancien ministre en chef de l’Uttar Pradesh et supremo du BSP Mayawati a annoncé aujourd’hui qu’il n’alignerait pas le gangster devenu politicien Mukhtar Ansari lors des prochaines élections à l’Assemblée de l’État l’année prochaine. S’adressant à Twitter, Mayawati a déclaré que le parti représenterait le président de l’État Bhim Rajbhar de la circonscription.

« L’effort de BSP sera de ne présenter aucun Bahubali ou mafia aux prochaines élections de l’Assemblée de l’UP sur le ticket du parti. Compte tenu de cela, le nom de Shri Bhim Rajbhar, président de l’État BSP de l’UP a été finalisé à partir de la circonscription de l’Assemblée Mau d’Azamgarh Mandal au lieu de Mukhtar Ansari », a déclaré Mayawati.

Mayawati a déclaré que la décision avait été prise pour répondre aux attentes des gens et gagner leur confiance. Elle a en outre appelé le parti en charge de le garder à l’esprit lors de la sélection des candidats du parti afin que si le gouvernement est formé, il n’ait aucun problème à prendre des mesures strictes contre de tels éléments.

2. की कसौटी व उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने के प्रयासों के तहत लिए गए इस निर्णय के फलस्वरूप पार्टी प्रभारियों से अपील है कि वे पार्टी उम्मीदवारों का चयन करते समय इस बात का खास ध्यान रखें ताकि सरकार बनने पर ऐसे तत्वों के विरूद्ध सख्त करने में कोई भी दिक्कत न हो। – Mayawati (@Mayawati) 10 septembre 2021

L’ancien CM d’UP a déclaré que le BSP veut changer l’image d’UP à travers l’état de droit. « La résolution de BSP est de changer l’image d’UP par la primauté du droit afin que non seulement l’État et le pays, mais chaque enfant dise que le gouvernement devrait être comme « Sarvajan Hitay et Sarvajan Sukhay » de Behan ji et que le BSP fasse ce qu’il dit et il est aussi la véritable identité du parti », a déclaré Mayawati.

Il y a deux jours, Mayawati avait passé en revue les préparatifs du scrutin du parti et avait ordonné de renforcer la base du parti. « Lors de l’importante réunion des hauts dirigeants du BSP et des présidents de district de l’UP, en particulier au vu des défis des prochaines élections générales de l’Assemblée, un examen approfondi des préparatifs de l’organisation jusqu’au niveau de l’isoloir et l’augmentation de la base de soutien du parti dans le l’état a été fait et des instructions ont été émises pour terminer les travaux sur le pied de guerre », a déclaré Mayawati.

Notamment, la décision de Mayawati peut être considérée comme une tentative de contrer la planche de sondage « anti-gunda » du BJP. Le gouvernement BJP de l’État a revendiqué une forte répression contre les mafias, les gangsters et a récemment déclaré qu’il avait saisi des propriétés d’une valeur de plus de 1 500 crores de roupies appartenant à des criminels et à des gangsters au cours des quatre dernières années. La loi et l’ordre sont l’un des éléments clés du scrutin du BJP dans l’Uttar Pradesh. Le gouvernement Yogi s’était adressé à la Cour suprême pour demander le transfert de Mukhtar Ansari de la prison du Pendjab à l’Uttar Pradesh. Il est maintenant incarcéré à la prison d’État de Banda.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.