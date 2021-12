Élection UP 2022: Certains partis politiques ont des problèmes avec Kashi Vishwanath Dham, Ram Temple, déclare le Premier ministre Narendra Modi

PM Modi a également inventé un nouveau terme en combinant le nom d’Uttar Pradesh et CM Yogi Adityanath.

Élections UP 2022: Le Premier ministre Narendra Modi a critiqué aujourd’hui les partis d’opposition dans l’Uttar Pradesh, alléguant qu’ils ont un problème avec l’héritage du pays, qu’il s’agisse du grand Kashi Vishwanath Dham ou du temple Ram à Ayodhya. Le Premier ministre Modi a fait ces remarques en faisant prétendument référence au Parti Samajwadi, au BSP et au Congrès. Il a allégué que ces partis ne se soucient que de leur banque de voix et non du développement du pays et des citoyens pauvres. S’adressant au peuple après avoir posé la première pierre de l’autoroute Ganga, le Premier ministre Modi a déclaré que son gouvernement travaillait jour et nuit pour les pauvres et les opprimés. Il a déclaré que la priorité de son gouvernement est de travailler pour le développement de ceux qui sont arriérés et laissés pour compte dans la société.

« Nous avons des partis politiques ici qui ont des problèmes avec l’héritage du pays et aussi avec le développement du pays. Ils ont un problème avec l’héritage du pays parce qu’ils se soucient davantage de leur banque de votes. Ils ont un problème avec le développement du pays parce que la dépendance des pauvres et des êtres humains ordinaires à leur égard diminue de jour en jour », a déclaré le Premier ministre Modi.

Il a ajouté : « Ces personnes ont un problème avec la construction d’un grand Dham de Baba Vishwanath à Kashi. Ces personnes ont des problèmes avec la construction d’un grand temple de Lord Shri Ram à Ayodhya. Ces personnes ont un problème avec la campagne de propreté de Ganga ji. Ce sont ces gens qui remettent en cause l’action de l’armée contre les maîtres de la terreur. Ce sont les personnes qui ont remis en question le vaccin corona Made in India par des scientifiques indiens. »

लोगों को गंगा जी के सफाई अभियान से दिक्कत है। लोग हैं जो आतंक के आकाओं के खिलाफ सेना की कार्रवाई पर सवाल उठाते हैं। हैं जो भारतीय वैज्ञानिकों की बनाई इन इंडिया कोरोना कठघरे में खड़ा कर देते हैं: PM @narendramodi

Le Premier ministre Modi a déclaré qu’avant le gouvernement Yogi, les criminels armés d’armes erraient librement sur les routes après le coucher du soleil, car la situation de la loi et de l’ordre était en ruine. Il a affirmé que même les villages éloignés n’avaient pas de connexions électriques et que le gouvernement BJP a fourni 80 lakhs de connexions électriques gratuites.

PM Modi a également inventé un nouveau terme en combinant le nom d’Uttar Pradesh et CM Yogi Adityanath. «Aujourd’hui, les gens de tout l’UP disent – ​​UP plus Yogi est très utile. UPYOGI (U.P + YOGI) », a déclaré le Premier ministre Modi.

Le Premier ministre Modi a déclaré que l’infrastructure moderne qui se présente dans UP montre que les ressources sont mieux utilisées. Il a déclaré que le jour n’était pas loin où l’Uttar Pradesh serait identifié comme l’État le plus moderne doté d’infrastructures de nouvelle génération.

