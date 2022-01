Élection UP 2022 : Dérogation à la procédure de sécurité inacceptable, la responsabilité sera corrigée, déclare Amit Shah

Congrès Le parti a également exhorté la CE à assurer la sécurité des travailleurs de première ligne, des employés du gouvernement et du personnel de sécurité déployés dans les fonctions électorales.

Le parti du Congrès a exhorté aujourd’hui la commission électorale à annuler les grands rassemblements dans l’Uttar Pradesh à la suite de la troisième vague de COVID-19 et a également suggéré que l’organisme électoral empêche le Premier ministre Narendra Modi et le ministre en chef Yogi Adityanath d’utiliser les mécanismes gouvernementaux pour les campagnes électorales. . On peut noter que le Congrès a reporté aujourd’hui son marathon « Ladki Hun Lad Sakti Hun » ainsi que les grands rassemblements dans l’Uttar Pradesh à la suite de la menace croissante d’Omicron.

Dans une lettre écrite à la commission électorale, le Congrès a déclaré : « Compte tenu du COVID-19 et de la peur de la troisième vague, nous pensons clairement que les partis politiques devraient être encouragés à organiser de petites réunions comme chaupal, nukkad meeting, virtual meeting, campagne de porte-à-porte… Les grands rassemblements des partis politiques devraient être annulés.

Le parti a également exhorté la CE à assurer la sécurité des travailleurs de première ligne, des employés du gouvernement et du personnel de sécurité déployés dans les fonctions électorales.

« Le Premier ministre procède à l’inauguration de plusieurs projets en organisant de grands rassemblements à l’approche des élections. L’argent et les machines du gouvernement sont utilisés dans ces inaugurations. Cependant, le programme d’inauguration est devenu plus une étape pour la campagne électorale du BJP plutôt que le début d’un projet. Le Premier ministre va au-delà de sa limite constitutionnelle pour faire des commentaires politiques et même son compte Twitter officiel est devenu un moyen de plaisanterie politique », a déclaré le Congrès tout en exhortant la CE à intervenir et à mettre fin à ces pratiques.

Le parti a également allégué que le ministre en chef et le vice-ministre en chef de l’Uttar Pradesh organisaient des rassemblements aux frais du gouvernement. Le parti du Congrès a également exhorté le CE à encourager les partis politiques à ne pas se livrer à des discours incendiaires.

