Élection UP 2022: le BJP agit stratégiquement pour courtiser les agriculteurs et contrer l’impact des manifestations contre les lois agricoles

Le gouvernement de l’Uttar Pradesh a annoncé une série de mesures favorables aux agriculteurs dans une tentative apparente de séduire les électeurs avant les élections à l’Assemblée et d’atténuer l’impact de la colère contre les lois agricoles. Un jour après que le Centre a approuvé le prix juste et rémunérateur le plus élevé de tous les temps de Rs 290/quintal pour les producteurs de canne à sucre, le gouvernement dirigé par Yogi Adityanath dans l’Uttar Pradesh a réglé aujourd’hui les cotisations des producteurs de canne à sucre. Le déménagement du Centre profitera à 5 crores de producteurs de canne à sucre et à 5 lakhs de travailleurs des sucreries et des activités auxiliaires connexes. Hier, CM Adityanath a fait plusieurs annonces en faveur des agriculteurs, notamment le retrait des affaires de brûlage de chaume déposées contre les agriculteurs et un régime de règlement unique (OTS) pour l’exonération des intérêts sur les frais d’électricité.

Cette décision profitera aux agriculteurs de l’ouest de l’Uttar Pradesh et, éventuellement, au BJP dans les sondages. En outre, cela aidera le parti au pouvoir à atténuer les dommages causés par la prolongation de l’agitation des agriculteurs.

Selon un rapport de la PTI, Yogi Adityanath s’est entretenu hier avec une délégation d’agriculteurs et leur a assuré que tous les cas de brûlage de chaume contre les agriculteurs seraient retirés au plus tôt et même l’amende qui leur serait imposée serait révoquée. Le CM a également déclaré que la connexion à l’électricité des agriculteurs ayant des redevances d’électricité ne sera pas interrompue et qu’un régime de règlement unique sera mis en place pour renoncer aux intérêts sur eux.

CM Adityanath a également déclaré que le gouvernement du BJP pourrait augmenter les prix de la canne à sucre après avoir pris toutes les parties prenantes à bord sur la question.

Récemment, s’exprimant à l’Assemblée de l’Uttar Pradesh, le CM Yogi Adityanath avait informé que plus d’un crore de lakh avait été payé aux agriculteurs pour les arriérés de canne à sucre au cours des quatre dernières années. Selon le rapport, l’État avait jusqu’à présent acheté 56 lakh MT de blé aux agriculteurs de MSP.

Le gouvernement du BJP et les chefs de parti ont été confrontés à la critique des agriculteurs au sujet des trois nouvelles lois agricoles, qui ont été suspendues par la Cour suprême. Alors que les agriculteurs ont refusé de bourdonner de leur demande d’abrogation des lois agricoles, le Centre a maintenu qu’il est prêt à accepter des amendements mais n’annulera pas les lois agricoles. Alors que les agriculteurs du Pendjab ont manifesté en grand nombre, de nombreux paysans de l’ouest de l’Uttar Pradesh et de certaines parties de l’Haryana ont élevé la voix contre les lois.

Les annonces de Yogi et des gouvernements Modi sont considérées comme des tentatives pour regagner la confiance des agriculteurs avant les élections. Notamment, plus tôt ce mois-ci, le Premier ministre Modi avait publié le 9e volet de Kisan Samman Nidhi qui a profité à plus de 36 agriculteurs lakh du seul Uttar Pradesh.

