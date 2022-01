Élection UP 2022: le BJP réduit de moitié les tarifs de l’électricité pour les agriculteurs dans un grand pas avant les sondages

Ce rabais sera applicable uniquement pour les agriculteurs ayant des branchements avec et sans compteur.

Le gouvernement de l’Uttar Pradesh a annoncé une réduction de 50 pour cent des factures d’électricité pour les connexions urbaines mesurées utilisées par les agriculteurs. Le ministre en chef Yogi Adityanath avait annoncé hier qu’il accorderait une remise de 50 pour cent sur les tarifs d’électricité pour les puits tubulaires privés utilisés par les agriculteurs. Le ministre de l’Energie de l’Uttar Pradesh, Shrikant Sharma, a dévoilé aujourd’hui les nouveaux tarifs applicables aux agriculteurs des zones urbaines et rurales.

« Félicitations chaleureuses à CM Yogi Adityanath ji pour avoir apporté un grand soulagement en réduisant de 50 % les tarifs d’électricité des puits tubulaires privés dans le sens de doubler les revenus des agriculteurs conformément à la résolution du Premier ministre Shri Narendra Modi ji. Dans les nouvelles factures des puits tubulaires privés, le tarif de l’électricité pour les raccordements ruraux au compteur sera réduit de 2 Rs/unité à 1 Rs/unité et la charge fixe sera réduite de 70 Rs par cheval-vapeur à 35 Rs/cheval-vapeur. Pour une connexion sans compteur, le tarif fixe sera de Rs 85/cheval-vapeur au lieu de Rs 170/cheval-vapeur », a déclaré Sharma.

Il a en outre ajouté: «Dans la connexion avec compteur urbain, le tarif de l’électricité sera réduit de Rs 6/unité à Rs 3/unité et les frais fixes seront réduits de Rs 130/cheval-vapeur à Rs 65/cheval-vapeur. Dans Energy Efficient Pump, le taux sera réduit de Rs 1,65/unité à 83 paise/unité et la charge fixe sera de Rs 35/cheval-vapeur au lieu de Rs 70/cheval-vapeur.

मीटर्ड कनेक्शन में बिजली दर 6 रुपये/ यूनिट से घटकर 3 रुपये/यूनिट व फिक्स चार्ज 130 रुपये/ हॉर्स पावर से घटकर 65 रुपये/हॉर्स पावर होगा। एफिशिएंट पंप में दर 1,65 / यूनिट से घटकर 83 /यूनिट व चार्ज 70 /हॉर्स पावर की जगह 35 रुपये/हॉर्स पावर होगी। (3/3) – Shrikant Sharma (@ptshrikant) 7 janvier 2022

Ce rabais sera applicable uniquement pour les agriculteurs ayant des branchements avec et sans compteur. Jusqu’à présent, aucune remise n’a été annoncée pour les utilisateurs domestiques. Rappelons que le Parti Samajwadi dirigé par Akhilesh Yadav a promis de fournir 300 unités d’électricité gratuite aux consommateurs domestiques de l’Uttar Pradesh.

CM Yogi Adityanath a également annoncé aujourd’hui que le gouvernement de l’État fournira non seulement des smartphones et des tablettes gratuits aux étudiants, mais supportera également le coût de l’accès numérique aux étudiants pauvres. « En plus de fournir des tablettes et des smartphones aux jeunes, le gouvernement de l’UP supportera également le coût de l’accès numérique. Parallèlement à cela, nous fournirons également un bon contenu aux étudiants en fonction de leur programme », a déclaré CM Adityanath.

को टैबलेट व स्मार्टफोन देने के साथ-साथ डिजिटल एक्सेस के खर्च को @UPGovt उपलब्ध कराएगी। छात्रों को उनके पाठ्यक्रम के अनुसार अच्छा भी उपलब्ध करवाएंगे: #UPCM @myogiadityanath जी pic.twitter.com/9vYMbtD1Wm – CM Office, GoUP (@CMOfficeUP) 7 janvier 2022

Le ministre en chef a également déclaré que le gouvernement de l’État s’efforçait de collaborer avec des sociétés multinationales pour fournir un contenu numérique approprié selon le programme des étudiants du niveau scolaire au niveau collégial.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.