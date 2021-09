Élection UP 2022: le CM Yogi Adityanath riposte après le jibe de «haine» de Rahul Gandhi

CM Yogi Adityanath a dit qu’une personne évalue et voit les autres selon ses propres pensées.

Le chef du Congrès, Rahul Gandhi, a frappé aujourd’hui le ministre en chef de l’Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, et le CM a riposté avec la même intensité.

L’ancien président du Congrès, Rahul Gandhi, a déclaré: “Jo Nafrat kare, wo yogi kaisa (celui qui déteste n’est pas un saint).”

À cela, CM Yogi Adityanath a dit qu’une personne évalue et voit les autres selon ses propres pensées. « Jinh ke rahi bhavna jaisi, prabhu murat tinh dekhi taisi. Et oui, M. Rahul, si raser l’empire des criminels et des mécréants est de la haine, alors cette haine continuera sans relâche… », a déclaré Yogi Adityanath.

जिन्ह कें रही भावना जैसी। प्रभु मूरति तिन्ह देखी तैसी।। हां श्रीमान राहुल जी ! उपद्रवियों के साम्राज्य पर बुलडोजर चलाना अगर नफरत है, ये नफरत अनवरत जारी रहेगी … pic.twitter.com/hWSQN50bb6 – Bureau de Yogi Adityanath (@myogioffice) 14 septembre 2021

Le parti du Congrès a intensifié son attaque contre le gouvernement Yogi tandis que la secrétaire générale du parti, Priyanka Gandhi Vadra, s’efforce de renforcer le parti au niveau local. Priyanka a également critiqué le gouvernement Yogi pour son incapacité à assurer la sécurité des femmes.

« Il y a un an, un horrible incident de viol s’était produit à Hathras et au lieu de rendre justice et sécurité à la famille, le gouvernement de l’UP a menacé la famille et a également arraché le droit aux funérailles honorables de la fille. Des représentants du gouvernement et des dirigeants du BJP avaient fait des déclarations disant qu’il n’y avait pas eu de “viol” et que l’énergie de l’ensemble de l’appareil gouvernemental était consacrée à l’assassinat de la victime », a déclaré Priyanka.

Elle a ajouté qu’on ne peut pas s’attendre à ce qu’un tel chef de gouvernement soit sensible. « Comment pouvez-vous attendre de la sensibilité d’un chef de gouvernement qui a pris une si mauvaise position sur les crimes contre les femmes ? Quoi qu’il en soit, le ministre en chef de l’UP est le leader de la pensée anti-femmes. Il a déclaré que « les femmes ne devraient pas être libres », a-t-elle déclaré.

खिलाफ इतना सरकार के से आप संवेदनशीलता भी सकते हैं? भी यूपी के मुख्यमंत्री महिला विरोधी सोच के अगुआ हैं। कह चुके हैं कि “महिलाओं को स्वतंत्र नहीं होना चाहिए।” 3/3 – Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) 14 septembre 2021

S’exprimant lors d’un événement aujourd’hui, CM Yogi Adityanath a affirmé que la situation avait changé dans l’Uttar Pradesh et que maintenant personne ne peut kidnapper de force du bétail, encore moins une fille.

