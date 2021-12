Élection UP 2022: le gouvernement de Yogi présente un budget supplémentaire et annonce une série de mesures populistes avant les sondages – détails ici

Le gouvernement Yogi a annoncé une augmentation des allocations pour les femmes démunies, les personnes âgées et les personnes handicapées tout en ciblant le précédent gouvernement du parti Samajwadi.

Élection UP 2022 : Le gouvernement du ministre en chef Yogi Adityanath a présenté son budget supplémentaire à l’assemblée de l’Uttar Pradesh où il a fait plusieurs annonces populistes dans le but de séduire les électeurs avant les élections législatives prévues dans l’État l’année prochaine. Le gouvernement Yogi a annoncé une augmentation des allocations pour les femmes démunies, les personnes âgées et les personnes handicapées tout en ciblant le précédent gouvernement du parti Samajwadi.

Le gouvernement a annoncé une augmentation de la pension des femmes, des personnes âgées et des personnes handicapées démunies de 500 Rs par mois à 1000 Rs par mois. Avant 2017, environ 37 lakhs bénéficiaient du régime de retraite et maintenant, ce nombre est passé à 55,77 lakhs, a déclaré CM Yogi. Le ministre en chef a déclaré à la Chambre que huit lakh personnes handicapées recevaient une pension dans l’État et qu’elle passait de 500 à 1 000 roupies. Adityanath a déclaré que les femmes démunies (pension de veuve) recevaient auparavant des honoraires de 300 Rs, qui avaient été augmentés auparavant à 500 Rs par le gouvernement. Ce montant sera encore augmenté à Rs 1 000, a-t-il déclaré. Auparavant, le nombre de femmes démunies recevant une pension dans l’État était de 17,31 lakh et maintenant, le nombre est passé à 30,34 lakh.

S’exprimant à l’assemblée, CM Adityanath a également annoncé qu’il fournirait aux ouvriers travaillant dans le secteur non organisé une allocation d’entretien mensuelle de 500 Rs pour les quatre prochains mois. « Il y a environ 2,5 millions de travailleurs dans le secteur non organisé. Il comprend les vendeurs de rue, les vendeurs de sentiers, les porteurs, ceux qui vendent des articles sur des charrettes, les chauffeurs de pousse-pousse, les ouvriers du MNREGA, les ouvriers agricoles. Ensuite, il y a environ 60 travailleurs lakh d’autres secteurs, ce qui porte le total à plus de trois crores dix lakh. Notre gouvernement a décidé de donner à ces ouvriers 500 Rs par mois pendant les quatre prochains mois à titre d’allocation d’entretien », a déclaré le CM.

Il a également déclaré que les personnes touchées par la lèpre recevront 3 000 roupies par mois. Adityanath a déclaré que les familles des personnes atteintes de la lèpre reçoivent un logement par l’intermédiaire d’Awas Yojana du Premier ministre ou du ministre en chef. Le gouvernement a également annoncé d’augmenter le DA/DR des employés du gouvernement de trois pour cent à 31 pour cent. La randonnée sera donnée au prorata avec effet du 1er juillet à novembre. Le gouvernement a déclaré qu’environ 26 lakh d’employés et de retraités en bénéficieraient.

कर्मचारियों को भाजपा सरकार की सौगात 26 लाभ, /डीआर में बढ़ोतरी#BJP4UP pic.twitter.com/BadfhgRh1m – BJP Uttar Pradesh (@BJP4UP) 16 décembre 2021

Il a également annoncé que les honoraires des travailleurs d’Anganwadi et d’Asha seraient également augmentés, affirmant que leur travail n’avait pas été évalué plus tôt. Le ministre en chef les a félicités en disant qu’ils avaient fait un travail louable au moment de la pandémie de COVID-19. Le gouvernement a également décidé qu’après avoir dépensé le montant dans le cadre du programme Ayushman Bharat pour le traitement des maladies incurables pour les femmes, un montant supplémentaire de Rs cinq lakh sera accordé aux femmes.

Le ministre en chef a également fustigé le président du parti Samajwadi, Akhilesh Yadav, en déclarant : « Notre gouvernement respecte les personnes âgées et si le père vieillit, il n’est pas démis de ses fonctions.

