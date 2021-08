Élection UP 2022 : le parti Samajwadi pourrait remporter 400 sièges, le BJP pourrait ne pas trouver de candidats, selon Akhilesh Yadav

in

Le chef du parti Samajwadi et ancien ministre en chef de l’Uttar Pradesh Akhilesh Yadav a déclaré aujourd’hui que son parti pourrait remporter environ 400 sièges compte tenu de l’ambiance actuelle sur le terrain. S’adressant à une conférence de presse avant de se lancer dans un « cycle yatra » à Lucknow pour soulever des questions telles que la hausse des prix et le chômage, Akhilesh Yadav a déclaré : « Je disais que nous gagnerons 350 sièges. Mais vu la colère et l’humeur des gens, je peux dire que nous pouvons maintenant gagner 400 sièges ». Le cycle yatra a été initialement prévu pour marquer l’anniversaire de la naissance du leader socialiste vétéran Janeshwar Mishra.

. सादर नमन सम्पूर्ण उप्र की अभूतपूर्व ‘साइकिल यात्रा’ उप्र के सभी सपा , बधाई व धन्यवाद! #बड़ों_का_हाथ_युवा_का_साथ#नयी_हवा_है_नयी_सपा_है#बाइस_में_बाइसिकल pic.twitter.com/RbVaV1cble – Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) 5 août 2021

L’ancien UP CM a déclaré qu’aujourd’hui la situation sur le terrain est telle que le BJP n’aura pas de candidats pour se présenter au scrutin. « Les candidats ne demanderont pas de billets au BJP », a-t-il déclaré, faisant apparemment référence à la colère du public face à la mauvaise gestion de COVID-19 par le gouvernement Yogi. Yadav a déclaré que le gouvernement du BJP avait échoué dans la gestion de Covid. « Je présente mes condoléances à la mort de tous ceux qui sont décédés lors de la deuxième vague de Covid. Le gouvernement n’a pas aidé ceux qui ont perdu des membres de leur famille. Il n’a pas pu organiser d’oxygène et de médicaments et a laissé des gens mourir », a-t-il déclaré.

Yadav a également critiqué le BJP pour avoir prétendument intronisé des criminels alors que l’État approche des élections. Il a dit que le parti du safran avait mis son idéologie en veilleuse.

Akhilesh Yadav a déclaré que le BJP n’avait pas lu son manifeste électoral de 2017 et s’était plutôt concentré sur le « money-festo ».

Il a allégué que le gouvernement Yogi a fait de l’Uttar Pradesh le premier État en termes de nombre d’enfants mal nourris, de décès en détention et d’élimination des corps dans le fleuve Ganga. Au cours de la deuxième vague de COVID-19, plus d’une centaine de corps ont été retrouvés flottant dans la rivière.

Selon le PTI, le parti Samajwadi prévoit également de sortir un « Rath Yatra » dans l’État en octobre couvrant presque tous les 75 districts pour galvaniser ses cadres avant les élections. Le SP a récemment conclu une série de réunions avec les travailleurs de plus de 300 des 403 circonscriptions de l’Assemblée.

Le Parti Samajwadi lancera également « Prabuddh Sammelan » – une conférence visant à regagner la confiance des électeurs brahmanes.

